Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HU4136/10
Предотвращение распространения бактерий и белого налета в воздух
Для увлажнителя HU4706/50
Рекомендуемая замена: каждые 3 месяца
Увлажняющий фильтр Philips предотвращает попадание известковой пыли и бактерий из воды в воздух, позволяя вам и вашим близким дышать чистым увлажненным воздухом.
Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)
Отзывы
По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.