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  • Здоровый воздух. Всегда.
  • Здоровый воздух. Всегда.

Больше не доступен

Увлажнитель серии 1000iУвлажняющий фильтр

HU4136/10

Здоровый воздух. Всегда.
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора, обеспечив стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая предусматривает выделение наномолекул чистейшего водяного пара, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий.
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Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Здоровый воздух. Всегда.

  • Предотвращение распространения бактерий и белого налета в воздух

  • Для увлажнителя HU4706/50

  • Рекомендуемая замена: каждые 3 месяца

Предотвращает попадание бактерий и известковой пыли из воды в воздух

Предотвращает попадание бактерий и известковой пыли из воды в воздух

Увлажняющий фильтр Philips предотвращает попадание известковой пыли и бактерий из воды в воздух, позволяя вам и вашим близким дышать чистым увлажненным воздухом.

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud

На 99% меньше бактерий с технологией NanoCloud

Принцип работы уникальной технологии NanoCloud основан на естественном испарении, при котором в рамках помещения выделяется чистейший водяной пар. Мельчайшие молекулы водяного пара невидимы глазу, и бактериям и осадочным веществам очень трудно к ним прикрепиться. Таким образом, при увлажнении с технологией NanoCloud в воздухе присутствует на 99% меньше бактерий по сравнению с обычными ультразвуковыми увлажнителями. (1)

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для подавления распространения бактерий; протестировано независимой лабораторией.