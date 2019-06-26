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  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка
  • Двойная очистка

Больше не доступен

Philips Sonicare SensiflexЗубная щетка на аккумуляторах

HX1610/02

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Двойная очистка
Доказано, что электрическая зубная щетка Philips Sensiflex 1610 чистит зубы лучше по сравнению с обычной зубной щеткой, а система двойной очистки удаляет налет с поверхности зубов и очищает труднодоступные межзубные промежутки.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Уникальная электрическая зубная щетка

Двойная очистка

  • 1 режим

Возвращает зубам естественную белизну

Возвращает зубам естественную белизну

Очищает видимую поверхность зубов

Очищает видимую поверхность зубов

Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

Обеспечивает оптимальное давление при чистке

Обеспечивает оптимальное давление при чистке

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Ця зубна щітка зручна у використані

Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням

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