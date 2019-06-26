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Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
1 режим
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Olyakov
26/06/2019
Україна
Ця зубна щітка зручна у використані
Зубна електрощітка є зручною для використання на кожен день. Зі своєю функцією справляється.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Sensiflex HX1610/02 Зубна щітка з акумуляторним живленням