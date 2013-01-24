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Сменные насадки щетки Sensiflex
Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменные насадки щетки Sensiflex
Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах
Сменные насадки щетки Sensiflex
Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сменные насадки щетки Sensiflex
Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах
Насадки для зубной щетки Sonicare
Цена магазина Philips
Итого:
Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке
Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.