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    Sensiflex

    Насадки для зубной щетки Sonicare

    HX2012
    Общая оценка / 5
    • Сменные насадки щетки Sensiflex Сменные насадки щетки Sensiflex Сменные насадки щетки Sensiflex
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      Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

      HX2012
      Общая оценка / 5

      Сменные насадки щетки Sensiflex

      Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

      Сменные насадки щетки Sensiflex

      Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах

      Сменные насадки щетки Sensiflex

      Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Sensiflex Насадки для зубной щетки Sonicare

      Сменные насадки щетки Sensiflex

      Сменные насадки щетки Sensiflex (2 в упаковке) Узнать обо всех преимуществах

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        Sensiflex

        Sensiflex

        Насадки для зубной щетки Sonicare

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Сменные насадки щетки Sensiflex

        • 2 шт. в упаковке
        Система защиты эмали и десен

        Система защиты эмали и десен

        Запатентованная система защиты десен Philips Sonicare Gum Protection обеспечивает оптимальное давление при чистке

        Очищает видимую поверхность зубов

        Очищает видимую поверхность зубов

        Очищает видимую поверхность зубов, а наконечник Active Tip добирается до труднодоступного налета между зубами.

        Возвращает зубам естественную белизну

        Возвращает зубам естественную белизну

        Технические характеристики

        • Качество чистки

          Насадки
          2

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