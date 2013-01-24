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Здоровая и красивая улыбка — это легко благодаря насадкам для зубных щеток Philips Sonicare

Gamme de têtes de brosse Philips Sonicare :

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Значок совместимости

Совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare на аккумуляторахⓘ

Совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare на аккумуляторах

 

Все насадки обладают одинаковым соединением, поэтому вы можете легко заменить насадку на более подходящую.

Значок: напоминание о замене

Напоминания о замене и недорогие подпискиⓘ

Напоминания о замене и недорогие подписки

 

Рекомендуется заменять насадку до того, как она износится. Наши насадки оснащены визуальными метками, которые дадут знать о необходимости замены.

Значок технологии Sonic

Созданы специально для щеток со звуковой технологиейⓘ

Созданы специально для щеток со звуковой технологией

 

Насадка и зубная щетка Philips Sonicare, оснащенная звуковой технологией, обеспечивают непревзойденное качество чистки зубов.

Против зубного налета

Здоровье десен

Белизна зубов

Специализированные насадки

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Поиск оригинальной насадки


Иногда первый же вариант оказывается идеальным. Если вы хотите найти насадку, которая шла в комплекте с зубной щеткой, но не можете вспомнить наименование, введите ниже номер модели своей зубной щетки

Выполните поиск по номеру продукта.

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    Описание продукта

    Номер модели

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    Чистые зубы и свежее дыхание с Philips Sonicare

    Чистые зубы? Да! Свежее дыхание? Да!

    Электрическая зубная щетка Philips Sonicare поможет не только обрести красивую улыбку, но и свежее дыхание.
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    Четыре действия для красивой улыбки

    Значок замены насадки каждые 3 месяца

    Насадки для зубных щеток Philips Sonicare


    Насадка Sonicare позволит вам оценить все преимущества электрической зубной щетки Philips Sonicare. У каждого человека свои потребности в уходе, поэтому в нашем ассортименте представлены насадки, созданные с учетом разных приоритетов: удаление налета, здоровье десен и белизна зубов. Благодаря универсальному соединению вы можете использовать любую насадку для электрических зубных щеток Philips Sonicare.

    * Рекомендованная розничная цена

     

    1 для насадки стандартного размера; по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.
    2 по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; или возврат денег. 
    3 в режиме White+ (Отбеливание+) по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей.

    4 в режиме Gum Care (Уход за деснами); по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; по оценке GBI. 

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