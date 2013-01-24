Совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare на аккумуляторах
Все насадки обладают одинаковым соединением, поэтому вы можете легко заменить насадку на более подходящую.
Напоминания о замене и недорогие подписки
Рекомендуется заменять насадку до того, как она износится. Наши насадки оснащены визуальными метками, которые дадут знать о необходимости замены.
Созданы специально для щеток со звуковой технологией
Насадка и зубная щетка Philips Sonicare, оснащенная звуковой технологией, обеспечивают непревзойденное качество чистки зубов.
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Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.
Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды.
Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет.
Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.
* Рекомендованная розничная цена
1 для насадки стандартного размера; по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.
2 по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; или возврат денег.
3 в режиме White+ (Отбеливание+) по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей.
4 в режиме Gum Care (Уход за деснами); по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; по оценке GBI.