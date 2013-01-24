* Рекомендованная розничная цена

1 для насадки стандартного размера; по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.

2 по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; или возврат денег.

3 в режиме White+ (Отбеливание+) по сравнению с обычной зубной щеткой при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей.

4 в режиме Gum Care (Уход за деснами); по сравнению с обычной ручной зубной щеткой; по оценке GBI.