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2 насадки
Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.
Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора. Расположите наконечник насадки сразу над линией десен и немного надавите, чтобы он прикоснулся к десне с зубам, после чего перемещайте вдоль зубного ряда.
5.0
из 5
12
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Часть акции
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Часть акции
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Часть акции
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard