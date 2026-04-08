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  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды
  • Мощный поток воды

Philips Sonicare Стандартные насадки F1Насадка для ирригатора

HX3042/00

5
| (12) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мощный поток воды
Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.
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Для регулярной чистки

Мощный поток воды

  • 2 насадки

Насадка F1 Standard для регулярной чистки

Насадка F1 Standard для регулярной чистки

Используйте стандартную насадку для регулярной чистки. Одиночная струя воды позволяет тщательно очищать межзубные промежутки от остатков еды.

Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора. Расположите наконечник насадки сразу над линией десен и немного надавите, чтобы он прикоснулся к десне с зубам, после чего перемещайте вдоль зубного ряда.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

12

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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