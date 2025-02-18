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  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
  • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ирригатор

HX3826/31

4.5
| (85) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков.
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Этот продукт

Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

Cordless Power Flosser 3000
Ирригатор

4 299,00 ₴

  • Стандартные насадки F1

    Стандартные насадки F1
    Насадка для ирригатора

    1 299,00 ₴

  • Насадки F3 Quad Stream

    Насадки F3 Quad Stream
    Насадка для ирригатора

    1 299,00 ₴

4299,00 ₴

4299,00 ₴

Удаляет до 99,9 % налета* на обрабатываемых участках

Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

  • Технология Quad Stream

  • Плавное направление с Pulse Wave

Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.

Технология Quadstream удаляет налет из-под десен

Технология Quadstream удаляет налет из-под десен

Технология Quadstream удаляет до 99 % налета даже из десневых карманов глубиной до 6 мм.

Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу

Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу

Струи воды направляют вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) для оптимального результата.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.5

из 5

85

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

18/02/2025

Україна

Україна

Прекрасный и необходимый прибор

Ирригатор Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 просто шедевр. Стильный и эргономичный. Давно склона к товарам фирмы PHILIPS и не когда об этом не жалела. Пользуюсь ирригатором в первый раз, но уже поняла его пользу и эффективность. Прекрасная технология Quad Stream, для максимально тщательной чистки насадкой FЗ Quad Stream. Два режима очищения с тремя уровнями интенсивности продуманы до мелочей. Быстрая, универсальная зарядка. Индикатор зарядки на корпусе ирригатора тоже порадовал. У моего родственника такая же модель. с его слов, при двух разовом использовании в сутки, заряда аккумулятора хватает на много больше чем заявлено в характеристиках. Можно долго находить положительные моменты данной модели. Проще говоря данный ирригатор заслуживает оценку отлично и соответствует заявленным характеристикам. Приятно удивила 10% скидка за регистрацию, бесплатная доставка и дополнительный год гарантии.

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ирригатор

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ирригатор

15/07/2026

Україна

Україна

Класна штука

Чудовий іригатор. Доволі компактний та не шумний. Фірмова насадка гарно вимиває весь бруд. Класна штука, користуюсь два рази на день.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000

Date of Use 2026-06-03

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000

Date of Use 2026-06-03

09/07/2026

Україна

Україна

Жити без нього не можу

Все супер,рекомендую.Тільки насадки не дешеві(Порекомендував стоматолог

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000

Date of Use 2026-07-09

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      Примечания

      1. Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.

      2. В лабораторном исследовании (фактический результат может различаться), в самых глубоких 2 мм из 6-мм модели пародонтального кармана.