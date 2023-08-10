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    Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000

    Ирригатор

    HX3826/31
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream
      -{discount-value}

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

      HX3826/31
      Общая оценка / 5

      Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

      Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

      Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

      Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

      Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

      Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

      Легко выполняйте тщательную очистку межзубных промежутков для поддержания здоровья десен. Уникальный наконечник QuadStream очищает большую область без лишних усилий с вашей стороны — оцените всегда эффективную очистку межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

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        Cordless Power Flosser 3000

        Cordless Power Flosser 3000

        Ирригатор

        - {discount-value}

        Итого:

        Очистка межзубных промежутков с технологией QuadStream

        Удаляет до 99,9 % налета* на обрабатываемых участках

        • Технология Quad Stream
        • Плавное направление с Pulse Wave
        Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

        Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов

        Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.

        Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу

        Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу

        Струи воды направляют вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) для оптимального результата.

        2 режима очистки межзубного пространства, 3 уровня интенсивности

        2 режима очистки межзубного пространства, 3 уровня интенсивности

        Выберите режим чистки, который подходит вам лучше всего. Режим Clean (Чистка) предназначен для эффективной повседневной чистки непрерывным потоком воды. Режим Deep Clean (Глубокая чистка) подходит для тщательной очистки пульсирующей струей воды. Регулируемая интенсивность поможет найти режим, оптимальный с точки зрения комфорта.

        Полная чистка за 60 секунд

        Полная чистка за 60 секунд

        Чистка даже в труднодоступных местах стала доступной с насадкой, вращающейся на 360° — вы можете использовать прибор под любым углом. Тщательная чистка всего за 60 секунд.

        Быстрая и универсальная зарядка с кабелем USB-A на малый штекер

        Быстрая и универсальная зарядка с кабелем USB-A на малый штекер

        Удобная зарядка с кабелем USB-A на малый штекер. До 14 дней чистки без подзарядки.

        Удобный в пополнении резервуар емкостью 250 мл

        Удобный в пополнении резервуар емкостью 250 мл

        Резервуара емкостью 250 мл хватит для полноценной чистки зубов в течение 60 секунд без пополнения. Просто поверните его, чтобы извлечь из прибора, или используйте боковую дверцу для безопасного пополнения.

        Удобная процедура

        Удобная процедура

        Просто направьте и нажмите для эффективной чистки межзубных промежутков. Цельтесь в промежуток между зубами вдоль линии десен — прибор обеспечит превосходный результат!

        Стандартный наконечник для точечной очистки

        Стандартный наконечник для точечной очистки

        Стандартный однопоточный наконечник усиливает давление для точечной очистки и удаления остатков еды.

        • Мощность

          Напряжение
          Универсальное зарядное устройство

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются

        • Высокое качество

          Очистка
          Очищение полости рта за 60–90 секунд

        • В комплекте

          Беспроводной Power Flosser
          1
          Насадка F1 Standard
          1
          Насадка F3 Quad Stream
          1
          Дорожная сумка
          1
          Зарядный кабель USB
          1
          Адаптер USB для настенной розетки
          1

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
          Для эффективной тщательной чистки
          Уровни интенсивности
          3

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Стандартная насадка
        • Насадка Quadstream
        • Беспроводной Sonicare Power Flosser 3000
        • Чехол для путешествий
        • Кабель USB

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              • Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
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              Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

              Я понимаю

              You are about to visit a Philips global content page

              Continue

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