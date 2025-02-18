Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
+1 год сервиса
Этот продукт
Cordless Power Flosser 3000
Ирригатор
4 299,00 ₴
Стандартные насадки F1
Насадка для ирригатора
1 299,00 ₴
Насадки F3 Quad Stream
Насадка для ирригатора
1 299,00 ₴
4299,00 ₴
4299,00 ₴
Технология Quad Stream
Плавное направление с Pulse Wave
Уникальный наконечник QuadStream X-образной формы разделяет поток воды на 4 струи, которые охватывают большую область между зубами и вдоль линии десен. Оцените быструю и тщательную очистку без использования зубной нити.
Технология Quadstream удаляет до 99 % налета даже из десневых карманов глубиной до 6 мм.
Струи воды направляют вас от зуба к зубу в режиме Deep Clean (Глубокая чистка) для оптимального результата.
4.5
из 5
85
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
NNM7829
18/02/2025
Україна
Прекрасный и необходимый прибор
Ирригатор Cordless Power Flosser 3000 HX3826/31 просто шедевр. Стильный и эргономичный. Давно склона к товарам фирмы PHILIPS и не когда об этом не жалела. Пользуюсь ирригатором в первый раз, но уже поняла его пользу и эффективность. Прекрасная технология Quad Stream, для максимально тщательной чистки насадкой FЗ Quad Stream. Два режима очищения с тремя уровнями интенсивности продуманы до мелочей. Быстрая, универсальная зарядка. Индикатор зарядки на корпусе ирригатора тоже порадовал. У моего родственника такая же модель. с его слов, при двух разовом использовании в сутки, заряда аккумулятора хватает на много больше чем заявлено в характеристиках. Можно долго находить положительные моменты данной модели. Проще говоря данный ирригатор заслуживает оценку отлично и соответствует заявленным характеристикам. Приятно удивила 10% скидка за регистрацию, бесплатная доставка и дополнительный год гарантии.
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ирригатор
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3826/33 Ирригатор
kozakov_v
15/07/2026
Україна
Класна штука
Чудовий іригатор. Доволі компактний та не шумний. Фірмова насадка гарно вимиває весь бруд. Класна штука, користуюсь два рази на день.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000
Date of Use 2026-06-03
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/24 серії 3000
Date of Use 2026-06-03
MayorDance
09/07/2026
Україна
Жити без нього не можу
Все супер,рекомендую.Тільки насадки не дешеві(Порекомендував стоматолог
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Портативний іригатор HX3826/31 серії 3000
Date of Use 2026-07-09
Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
В лабораторном исследовании (фактический результат может различаться), в самых глубоких 2 мм из 6-мм модели пародонтального кармана.