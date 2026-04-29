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Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard и Comfort

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Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard и Comfort

HX3072/00

Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard и Comfort

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 675.1 kB
  • 8 July 2026

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 142.2 kB
  • 8 July 2026

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