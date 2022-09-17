Крутезна річ, раніше користувався тільки щіткою цього бренду, але мій стоматолог порекомендував укомплектуватись іррігатором, якість на вищому рівні, і працює добре, і зуби в 10 разів ще чістіщі, і праццює без дротів, а ще й 2 змінні насадки, і легко доглядати не тільки за своєю ротовою порожниною, а й за цим виробом. Рекомендую, мені більш ніж сподобалась ця модель