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  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета
  • Бережное и эффективное удаление налета

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard и Comfort

HX3072/00

4.6
| (28) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Бережное и эффективное удаление налета
Оцените быструю и эффективную чистку в межзубных промежутках благодаря этим насадкам для ирригатора Philips Sonicare Compact. Насадка Standard обеспечит мощную чистку между зубов, а насадка Comfort благодаря мягкому кончику поможет избежать повреждения десен.
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Удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках*

Бережное и эффективное удаление налета

Тщательная повседневная чистка в межзубных промежутках

Тщательная повседневная чистка в межзубных промежутках

Насадка N1 Standard идеально подойдет для универсальной повседневной чистки — она эффективно удаляет налет и остатки еды из межзубных промежутков.

Обработка чувствительных десен и зубов

Обработка чувствительных десен и зубов

Насадка N2 Comfort имеет мягкий кончик для бережной обработки чувствительных зубов и десен без снижения эффективности удаления налета.

Создано для повседневного комфорта

Создано для повседневного комфорта

Без труда меняйте насадки, когда это необходимо. Просто установите до щелчка, чтобы зафиксировать насадку в ручке устройства. Для поддержания гигиеничности меняйте насадки ирригатора раз в 6 месяцев.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.6

из 5

28

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

2

17/09/2022

Україна

Україна

Має дві насадки

Моє знайомство з іригатором було ,коли я була в гостях у сім’ї стоматологів.Побачила в них у ванній поряд з зубними щітками,запитавши почула,що класна штука,я спробувала і пісня того придбала собі також.Задоволена ним на 100%.Рекомендую

Плюсы

Вичищає

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

28/08/2022

Україна

Україна

Має два режими чищення

Вагалася над покупкою.Але стоматолог порадив і я придбала.Задоволена.Є дві насадки,два режими Ще гарний колір та зручний дизайн рекомендую

Плюсы

Дві насадки

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота

18/07/2022

Україна

Україна

Віріб якісно чистить, довго тримає заряд

Крутезна річ, раніше користувався тільки щіткою цього бренду, але мій стоматолог порекомендував укомплектуватись іррігатором, якість на вищому рівні, і працює добре, і зуби в 10 разів ще чістіщі, і праццює без дротів, а ще й 2 змінні насадки, і легко доглядати не тільки за своєю ротовою порожниною, а й за цим виробом. Рекомендую, мені більш ніж сподобалась ця модель

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота

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