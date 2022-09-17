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Насадка N1 Standard идеально подойдет для универсальной повседневной чистки — она эффективно удаляет налет и остатки еды из межзубных промежутков.
Насадка N2 Comfort имеет мягкий кончик для бережной обработки чувствительных зубов и десен без снижения эффективности удаления налета.
Без труда меняйте насадки, когда это необходимо. Просто установите до щелчка, чтобы зафиксировать насадку в ручке устройства. Для поддержания гигиеничности меняйте насадки ирригатора раз в 6 месяцев.
4.6
из 5
28
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Хелен V
17/09/2022
Україна
Часть акции
Має дві насадки
Моє знайомство з іригатором було ,коли я була в гостях у сім’ї стоматологів.Побачила в них у ванній поряд з зубними щітками,запитавши почула,що класна штука,я спробувала і пісня того придбала собі також.Задоволена ним на 100%.Рекомендую
Плюсы
Вичищає
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
МОленка
28/08/2022
Україна
Часть акции
Має два режими чищення
Вагалася над покупкою.Але стоматолог порадив і я придбала.Задоволена.Є дві насадки,два режими Ще гарний колір та зручний дизайн рекомендую
Плюсы
Дві насадки
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Іригатор порожнини рота
18/07/2022
Україна
Часть акции
Віріб якісно чистить, довго тримає заряд
Крутезна річ, раніше користувався тільки щіткою цього бренду, але мій стоматолог порекомендував укомплектуватись іррігатором, якість на вищому рівні, і працює добре, і зуби в 10 разів ще чістіщі, і праццює без дротів, а ще й 2 змінні насадки, і легко доглядати не тільки за своєю ротовою порожниною, а й за цим виробом. Рекомендую, мені більш ніж сподобалась ця модель
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Іригатор порожнини рота
Лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.