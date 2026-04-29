КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

Поддержка

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000Ирригатор

HX3826/33

Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Ирригатор

В магазин

Выполните вход или создайте учетную запись

Зарегистрируйте свой продукт

Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.

Зарегистрировать

Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 4.9 MB
  • 11 September 2023

Заявление о соответствии ЕС

  • PDF файл, 655.2 kB
  • 17 December 2024

Запасные части и аксессуары

Связаться с Philips

Мы готовы помочь