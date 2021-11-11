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    Philips Sonicare HydroClean

    Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

    HX6001
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства Тщательная очистка межзубного пространства
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      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      HX6001
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare HydroClean Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Тщательная очистка межзубного пространства

      Уникальная конструкция чистящей насадки Philips Sonicare HX6001/05 помогает удалять налет и остатки пищи из межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

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      HydroClean

      HydroClean

      Стандартная насадка для зубной щетки Sonicare

      Итого:

      Совместимые продукты

      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Тщательная очистка межзубного пространства

        Сменная насадка для электрической зубной щетки

        • 1 шт. в упаковке

        Сменная насадка

        Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

        Hydroguides помогает удалить налет и частицы пищи

        HydroGuides используется совместно с запатентованной звуковой технологией для направления зубной пасты и воды в промежутки между зубами, что облегчает чистку в данных тесных промежутках. Это не заменяет использование зубной нити, но обеспечивает лучшую очистку межзубных промежутков.

        Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

        Благодаря продуманному дизайну и высокой точности конструкции сменные насадки Philips Sonicare в сочетании с запатентованной звуковой технологией и несколькими режимами чистки на выбор гарантируют тщательную чистку.

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Гигиенический колпачок
          1 pcs

        • Вес и габариты

          Размеры упаковки для чистящих насадок
          21,6 в x 7,0 ш x 2,2 г cm
          Вес упаковки для чистящих насадок
          0.03 kg

        • Технические характеристики

          Время работы
          Для получения оптимальных результатов насадку на зубную щетку рекомендуется менять каждые три месяца.
          Замена
          Когда требуется замена, индикаторные щетинки тускнеют.

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