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На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах
На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
На 100 % более белые зубы всего за одну неделю*
Насадка для зубной W2c Optimal White обеспечивает не просто тщательную чистку — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания. Узнать обо всех преимуществах
Мини-насадки для звуковой зубной щетки
Итого:
Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка W2 Optimal White удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку* всего за 7 дней.
Функция подключения BrushSync™ всегда обеспечивает непревзойденное качество чистки**. Чистящая насадка W2 Optimal White синхронизируется с ручкой зубной щетки Philips Sonicare с функцией BrushSync™** для выбора оптимального режима и интенсивности, обеспечивая эффективное осветление зубов. Вам потребуется просто начать чистку.
Чистящие насадки станут менее эффективными через 3 месяца использования, но с BrushSync™ вы получите напоминание еще до окончания этого срока. Интеллектуальная зубная щетка отслеживает частоту и интенсивность использования, поэтому вы получите уведомление, когда придет время замены. У вас нет интеллектуальной щетки Philips Sonicare? Просто следите за синими индикаторными щетинками и замените насадку, когда они станут белыми.
Насадка W2 Optimal White подходит к любой зубной щетке Philips Sonicare, кроме Philips One и Essence. Сменная насадка для удобной замены и чистки.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Все чистящие насадки Philips Sonicare обеспечивают безопасный и бережный уход за зубами и деснами. Наши насадки тестируются, чтобы мы могли гарантировать исключительное качество и надежность при каждой чистке.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
Польза для здоровья