  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

День Холостяка! Cкидки до -30 %
дни
часы
мин
сек
День Холостяка! Cкидки до -30 %
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу
Главная
$

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips Sonicare ProtectiveClean 5100

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6851/29
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход. Белоснежная улыбка. Бережный уход.
      -{discount-value}

      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6851/29
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Электрическая звуковая зубная щетка

      Белоснежная улыбка. Бережный уход.

      Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все ProtectiveClean

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Смотреть все аксессуары
        ProtectiveClean 5100

        ProtectiveClean 5100

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Белоснежная улыбка. Бережный уход.

        Более белые зубы всего за 1 неделю.

        • Встроенный датчик давления
        • 3 режима
        • Функция BrushSync
        • Дорожный футляр

        Более белые зубы всего через одну неделю

        Воспользуйтесь чистящей насадкой W DiamondClean, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы белее всего за одну неделю.

        Выберите подходящий режим

        Эта зубная щетка обеспечивает уход в соответствии с индивидуальными потребностями благодаря трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен.

        Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

        Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

        Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

        Чрезмерная сила нажатия на щетку может повредить ваши зубы и десны. Чтобы предотвратить это, Philips Sonicare ProtectiveClean издает пульсирующий звуковой сигнал, напоминающий о необходимости надавливать на щетку не так сильно.

        Синхронизация зубной щетки и чистящих насадок

        Технология на базе микропроцессора распознает и синхронизирует чистящую насадку с ручкой зубной щетки. Преимуществом технологии являются напоминания о замене насадки.

        Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

        Чистящие насадки изнашиваются со временем, однако технология BrushSync отслеживает длительность и интенсивность использования насадки в этот период. Когда придет время заменить насадку, загорится индикатор, а зубная щетка издаст короткий звуковой сигнал. Таким образом, вы всегда сможете максимально эффективно чистить зубы.

        Следит за длительностью чистки

        Нужна электрическая зубная щетка с таймером? Благодаря QuadPacer вы будете знать, что затратили оптимальное время на чистку каждого участка полости рта, а Smartimer оповестит об истечении рекомендованных 2 минут.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Комфорт в поездке

        Качественный чехол для путешествий обеспечивает гигиеничное хранение зубной щетки, а компактный размер зарядной базы позволяет заряжать ее даже в пути. Щетку можно использовать в течение двух недель без подзарядки — однако почему бы не продлить путешествие?

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Темно-синий

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Ручка
          ProtectiveClean, 1 шт.
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          Стандартная W2 Optimal White, 2 шт.
          Дорожный футляр
          1

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя
          Эффект осветления
          Более белые зубы за 1 неделю
          Польза для здоровья
          Снижает риск возникновения кариеса

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Технология интеллектуального датчика

          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку
          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 2 недель
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок
          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора

        • Технические характеристики

          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Найдите запасную часть или аксессуар

        Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

        Аксессуары для продукта

        Смотреть все аксессуары

          Предлагаемые продукты

            Недавно просмотренные продукты

              Отзывы

              Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

              Адрес производителя
              Риски, связанные с продуктом
              • Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

              Оплата

              Мы принимаем следующие способы оплаты
              • Оплата при получении товара

              Быстрые ссылки

              Часто задаваемые вопросы
              Условия и положения
              Поиск заказа
              О Philips

              Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.