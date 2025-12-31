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CRP241/01
Зарядка для зубных щеток Sonicare
Эта зарядная станция совместима с большинством электрических зубных щеток Philips Sonicare и ирригаторов AirFloss.
White (Осветление)
Страны Европы
Длина шнура: 95 см
2-контактный
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
На основе исследования, проведенного среди более 2800 стоматологических специалистов (стоматологов и гигиенистов) в США, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, Японии, Корее, Нидерландах, Австралии, Испании и Великобритании в 2025 году.