Защита ваших десен со встроенным датчиком силы нажатия

Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка издаст пульсирующий сигнал, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.