Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны* Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны* Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны*
      -{discount-value}

      Philips Sonicare 7100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      HX7421/01

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны*

      Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.

      Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare 7100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      7100
      - {discount-value}

      7100

      Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      Итого:

      recurring payment

      Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны*

      Удаляет в 10 раз больше налета**

      • Удаляет в 10 раз больше налета
      • 4 режима, 3 уровня интенсивности
      • Удобные оповещения о силе нажатия
      • Приложение Philips Sonicare
      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

      Состояние десен в 7 раз лучше всего за 2 недели*

      Philips Sonicare 7100 поможет вам обеспечить здоровье десен и зубов. На чистящей насадке G3 Premium Gum Care щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен, в результате чего здоровье ваших десен будет в 7 раз лучше всего за 2 недели*. Благодаря мягкой и гибкой чистящей насадке она повторяет контуры ваших зубов и десен для тщательной чистки, удаляя до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой**.

      Технология Sonicare нового поколения

      Технология Sonicare нового поколения

      Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

      Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки

      Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки

      Чистите зубы так, как предпочитаете именно вы, с щеткой Philips Sonicare 7100. 4 режима чистки помогут вам заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защиту чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали с отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки сочетайте один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.

      Защита ваших десен с индикацией чрезмерной силы нажатия

      Защита ваших десен с индикацией чрезмерной силы нажатия

      Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.

      Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare

      Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare

      Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет вам обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за вашими сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы вы могли получать ценные сведения о том, как ухаживаете за полостью рта.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

      Путешествуйте налегке с нашим премиальным дорожным зарядным чехлом

      Путешествуйте налегке с нашим премиальным дорожным зарядным чехлом

      Новая версия нашего дорожного зарядного чехла со встроенным портом USB-C и кабелем зарядки позволит легко заряжать зубную щетку в поездках, даже не открывая футляр. Он не только защитит щетку во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 7100 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадки
        G3 Premium Gum Care, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        Дорожный зарядный чехол, 1 шт.
        Кабель USB-C
        1

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Для удаления поверхностных потемнений эмали
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов
        Gum Health
        Мягкий массаж десен

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 10 раз эффективнее**
        Gum Health
        Состояние десен в 7 раз лучше*
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        SmarTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным
        • Слабее вибрирует и пульсирует звуком
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Мощность

        Напряжение
        100—240 В

      • Совместимость

        Беспроводная технология Bluetooth
        Обучающее приложение
        Совместимость с ОС Android
        Телефоны Android с Bluetooth 4.0 и выше
        Совместимость с ОС iOS
        iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Черный

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      • in Gum Health mode vs a manual toothbrush in 2 weeks.
      • *в режим Gum Health (Здоровье десен), по сравнению с обычной зубной щеткой для труднодоступных участков за 2 недели.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.