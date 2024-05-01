Одна чистящая насадка для комплексного ухода

"Чистящая насадка A3 Premium All-in-One создана с учетом ваших потребностей. С чистящей насадкой A3 пациенты отмечают до 20 раз более эффективное удаление налета*, улучшение здоровья десен до 15 раз** и удаление до 100 % больше потемнений***. Также в комплекте: наша самая бережная и мягкая чистящая насадка S2 Sensitive — клинически доказано, что с ней пациенты смогут эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*. Чистящая насадка G3 Premium Gum Care делает десны до 7 раз более здоровыми уже через 2 недели****.