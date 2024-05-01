Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
HX7428/02
Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны**
Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая зубная щетка с аккумулятором
Итого:
recurring payment
"Чистящая насадка A3 Premium All-in-One создана с учетом ваших потребностей. С чистящей насадкой A3 пациенты отмечают до 20 раз более эффективное удаление налета*, улучшение здоровья десен до 15 раз** и удаление до 100 % больше потемнений***. Также в комплекте: наша самая бережная и мягкая чистящая насадка S2 Sensitive — клинически доказано, что с ней пациенты смогут эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*. Чистящая насадка G3 Premium Gum Care делает десны до 7 раз более здоровыми уже через 2 недели****.
Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.
Пусть пациенты чистят зубы так, как предпочитают именно они, с щеткой Philips Sonicare 7100. Четыре режима чистки помогут им заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защиту чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали с отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки пациенты могут сочетать один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.
Если пациенты не заметят, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит их об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Пациенты всегда будут знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и их десны останутся в безопасности.
Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы пациенты могли получать ценные сведения об уходе за полостью рта.
Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы пациент перешел к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.
Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync пациентам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит их, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для пациентов в течение многих лет.
Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.
Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Пусть пациенты путешествуют с комфортом, куда бы они ни отправились.
В комплекте
Режимы
Уровни интенсивности
Качество чистки
Удобство использования
Технология интеллектуального датчика
Технические характеристики
Обслуживание
Мощность
Совместимость
Дизайн и отделка
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.