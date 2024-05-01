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    • Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны** Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны** Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны**
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      Philips Sonicare 7100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

      HX7428/02

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      Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны**

      Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.

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      Philips Sonicare 7100 Звуковая зубная щетка с аккумулятором

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      7100
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      7100

      Звуковая зубная щетка с аккумулятором

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      Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны**

      Удаляет в 20 раз больше налета*

      • Удаляет в 20 раз больше налета
      • 4 режима, 3 уровня интенсивности
      • Удобные оповещения о силе нажатия
      • Приложение Philips Sonicare
      Одна чистящая насадка для комплексного ухода

      Одна чистящая насадка для комплексного ухода

      "Чистящая насадка A3 Premium All-in-One создана с учетом ваших потребностей. С чистящей насадкой A3 пациенты отмечают до 20 раз более эффективное удаление налета*, улучшение здоровья десен до 15 раз** и удаление до 100 % больше потемнений***. Также в комплекте: наша самая бережная и мягкая чистящая насадка S2 Sensitive — клинически доказано, что с ней пациенты смогут эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках*. Чистящая насадка G3 Premium Gum Care делает десны до 7 раз более здоровыми уже через 2 недели****.

      Технология Sonicare нового поколения

      Технология Sonicare нового поколения

      Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.

      Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки

      Персонализация чистки зубов с 12 настройками чистки

      Пусть пациенты чистят зубы так, как предпочитают именно они, с щеткой Philips Sonicare 7100. Четыре режима чистки помогут им заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защиту чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали с отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки пациенты могут сочетать один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.

      Защита десен с датчиком чрезмерной силы нажатия

      Защита десен с датчиком чрезмерной силы нажатия

      Если пациенты не заметят, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит их об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Пациенты всегда будут знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и их десны останутся в безопасности.

      Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare

      Более оптимальный график чистки с приложением Philips Sonicare

      Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы пациенты могли получать ценные сведения об уходе за полостью рта.

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Оптимальная чистка зубов со SmarTimer и BrushPacer

      Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы пациент перешел к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Всегда в курсе, когда нужно заменить чистящую насадку

      Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync пациентам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит их, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Лазерная сварка для силы и стойкости

      Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для пациентов в течение многих лет.

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      До 3 недель чистки без подзарядки аккумулятора

      Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.

      Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром

      Путешествуйте увереннее с нашим компактным и сверхпрочным дорожным футляром

      Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Пусть пациенты путешествуют с комфортом, куда бы они ни отправились.

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 7100 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадки
        • A3 Premium All-in-One, 1 шт.
        • S2 Sensitive, 1 шт.
        • G3 Premium Gum Care, 1 шт.
        Зарядное устройство
        1
        Дорожный футляр
        Тонкий дорожный футляр, 1 шт.
        Кабель USB-C
        1

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Белый
        Для удаления поверхностных потемнений эмали
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов
        Gum Health
        Мягкий массаж десен

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 20 раз эффективнее*
        Gum Health
        Состояние десен в 15 раз лучше***
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин
        Осветление
        До 100 % меньше потемнений**

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        SmarTimer и BrushPacer для комплексной и тщательной чистки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным
        • Слабее вибрирует и пульсирует звуком
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день

      • Обслуживание

        Гарантия
        Ограниченная гарантия сроком на 2 года

      • Мощность

        Напряжение
        100—240 В

      • Совместимость

        Беспроводная технология Bluetooth
        Обучающее приложение
        Совместимость с ОС Android
        Телефоны Android с Bluetooth 4.0 и выше
        Совместимость с ОС iOS
        iPhone с Bluetooth 4.0 и выше

      • Дизайн и отделка

        цвет
        Черный

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      • vs. a manual toothbrush.
      • *в режиме Clean (Чистка) по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • **по сравнению с обычной зубной щеткой; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных.
      • ***в режиме Gum Health (Здоровье десен), по сравнению с обычной зубной щеткой, по оценке GBI.
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