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    Philips Sonicare AirFloss

    Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8012/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити. AirFloss — эффективная замена зубной нити.
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      Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

      HX8012/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Насадки для очищения межзубных промежутков

      AirFloss — эффективная замена зубной нити.

      Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха. Узнать обо всех преимуществах

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        AirFloss

        AirFloss

        Насадки для очищения межзубных промежутков

        Итого:

        AirFloss — эффективная замена зубной нити.

        Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

        • Совместимые с моделью HX8211/02

        Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

        Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

        Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

        Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

        Насадка, созданная для удобного очищения труднодоступных участков

        Узкая насадка, располагаемая под углом к ручке, для удобного очищения труднодоступных участков

        Технические характеристики

        • В комплекте

          Насадка AirFloss
          2

        • Качество чистки

          Насадки
          Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.

        • Удобство использования

          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются

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