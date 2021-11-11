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    Philips Sonicare AirFloss Ultra

    Насадки для очищения межзубных промежутков

    HX8032/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели* Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
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      Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

      HX8032/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare AirFloss Ultra Насадки для очищения межзубных промежутков

      Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

      Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах

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        AirFloss Ultra

        AirFloss Ultra

        Насадки для очищения межзубных промежутков

        Итого:

        Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

        Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

        • Совместимы с моделями AirFloss Ultra

        Удаляет до 99,9 % налета***

        AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

        Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

        Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

        Простой способ развить здоровую привычку

        Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

        Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**

        Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

        Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

        Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

        Высокоэффективная насадка

        Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

        Настраиваемый режим тройного распыления

        Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет насадки
          Серый

        • В комплекте

          Насадка AirFloss Ultra
          2

        • Качество чистки

          Для максимального эффекта
          Меняйте насадки каждые 6 месяцев

        • Удобство использования

          Насадки
          Легко фиксируются и снимаются

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            Риски, связанные с продуктом
            • * при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
            • * * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
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