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Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, насадка AirFloss Ultra — это самое простое решение для очищения межзубных промежутков. Узнать обо всех преимуществах
Насадки для очищения межзубных промежутков
Итого:
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.
Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.
Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.
Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.
Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.
Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.
Дизайн и отделка
В комплекте
Качество чистки
Удобство использования