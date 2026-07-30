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Все серии

  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare
  • Технология очистки языка от Philips Sonicare

Больше не доступен

Philips Sonicare TongueCare+Насадки для чистки языка

HX8072/11

Технология очистки языка от Philips Sonicare
Зубная щетка Philips Sonicare может легко стать скребком для языка. Чистящая насадка для языка TongueCare+ с особым дизайном и микрощетинками действует еще эффективнее благодаря спрею Philip Sonicare BreathRx.
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Технология очистки языка от Philips Sonicare

  • 2 шт. в упаковке

  • Сменные

  • Без латекса

  • Функция подключения BrushSync

Зубная щетка становится скребком для языка одним нажатием

Зубная щетка становится скребком для языка одним нажатием

Благодаря насадке TongueCare+ зубная щетка Philips Sonicare легко превращается в скребок для языка. Эту насадку так же легко подключить к зубной щетке Philips Sonicare, как и обычную чистящую насадку. Эти инновационные съемные насадки для чистки языка легко использовать, менять и очищать. Кроме того, они совместимы со всеми зубными щетками Philips Sonicare, так что включить в ежедневную процедуру по уходу за полостью рта чистку языка проще простого. Насадка совместима со всеми зубными щетками Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Удаление налета на всей поверхности

Удаление налета на всей поверхности

Наслаждайтесь идеальной чистотой благодаря эффективному удалению налета на всей поверхности языка. Скребок TongueCare+ с эргономичной конструкцией обеспечивает по-настоящему комфортную чистку. Небольшая гибкая насадка позволяет с легкостью удалять бактерии, вызывающие неприятный запах изо рта, в любых труднодоступных участках.

Автоматическое подключение к зубной щетке

Автоматическое подключение к зубной щетке

Инновационная насадка для чистки языка TongueCare+ оснащена встроенным микропроцессором, который обеспечивает соединение с зубной щеткой. При установке скребка для языка зубная щетка автоматически распознает его и выбирает соответствующий режим и уровень интенсивности для оптимальной чистки языка. Вам потребуется только нажать на кнопку включения.

Технические характеристики

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