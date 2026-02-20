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Больше не доступен
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HX8432/03
Больше не доступен
Где можно приобрести Sonicare AirFloss и аксессуары?
Можно ли использовать с AirFloss жидкости для полоскания других производителей?
Индикаторы заряда аккумулятора на Sonicare AirFloss
Как узнать, какую модель Sonicare AirFloss я использую?
Можно ли заменить аккумулятор Sonicare AirFloss?
Можно ли использовать зарядное устройство Sonicare AirFloss для зарядки зубной щетки?
Как использовать Philips Sonicare AirFloss?
Как очищать ирригатор Philips Sonicare AirFloss?
Использование станции заполнения и зарядки AirFloss
Philips Sonicare AirFloss протекает
Ручка Sonicare AirFloss требует частой зарядки
Выпала дверца резервуара Philips Sonicare AirFloss
Philips Sonicare AirFloss издает свистящий звук
Philips Sonicare AirFloss стал менее мощным
Ирригатор Philips Sonicare AirFloss не включается
Станция заполнения и зарядки не заполняет AirFloss
При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны
Насадка Sonicare AirFloss не снимается или ломается