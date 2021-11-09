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Больше не доступен
Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*
Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**
с зубной щеткой DiamondClean
с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой
Зарядный стакан, дорожный футляр
Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.
Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.
AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.
5.0
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ollolala
09/11/2021
Україна
Задоволена новим девайсом
Після покупки електро зубної щітки, вирішила що мені обовьязково потрібен міжзубний очищувач. І це щось чудове, очищує на відмінно. Дуже рекомендую до використання за доглядом за зубами і ротовою порожниною
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач
Дата пользования 2020-10-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач
Дата пользования 2020-10-09
Sheehehua
26/10/2021
Україна
Гарний комплект
Дуже гарний комплект, вичищае без нарікань, користуемось різними режимами зубної щітки - все подобається
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач
Дата пользования 2020-09-26
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач
Дата пользования 2020-09-26
Киев
19/11/2020
Україна
Дизайн супер
щетка на все 10 балов, ирригатор вообще ни о чем, ирригатор слабенький - функциальнально не поняла в чем его достоинства вообще. Ирригатору 2.
Плюсы
Щетка супер - за 2 месяца пользования - мой стоматолог сказал что все идеально, даже нет налета
Минусы
ирригатор - странная штука, не пойму задумку до сих пор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Дата пользования 2019-10-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач
Дата пользования 2019-10-19
или вам вернут деньги
при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.
* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных
* *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.
* * * В зависимости от выбранного режима распыления