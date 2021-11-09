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Больше не доступен

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra, прибор для межзубных промежутков

HX8491/03

5

| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Посмотреть все преимущества

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели*

  • с зубной щеткой DiamondClean

  • с 1 насадкой и 1 чистящей насадкой

  • Зарядный стакан, дорожный футляр

Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой

Philips Sonicare возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной щеткой. Превосходный результат уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 % больше потемнений с зубной эмали и осветляет ваши зубы всего за одну неделю.

Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

Удаляет до 99,9 % налета***

Удаляет до 99,9 % налета***

AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Задоволена новим девайсом

Після покупки електро зубної щітки, вирішила що мені обовьязково потрібен міжзубний очищувач. І це щось чудове, очищує на відмінно. Дуже рекомендую до використання за доглядом за зубами і ротовою порожниною

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата пользования 2020-10-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата пользования 2020-10-09

26/10/2021

Україна

Україна

Гарний комплект

Дуже гарний комплект, вичищае без нарікань, користуемось різними режимами зубної щітки - все подобається

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата пользования 2020-09-26

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про AirFloss Pro/Ultra HX8494/01 Міжзубний очищувач

Дата пользования 2020-09-26

19/11/2020

Україна

Україна

Дизайн супер

щетка на все 10 балов, ирригатор вообще ни о чем, ирригатор слабенький - функциальнально не поняла в чем его достоинства вообще. Ирригатору 2.

Плюсы

Щетка супер - за 2 месяца пользования - мой стоматолог сказал что все идеально, даже нет налета

Минусы

ирригатор - странная штука, не пойму задумку до сих пор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

Дата пользования 2019-10-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HX8491/03 AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач

Дата пользования 2019-10-19

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. или вам вернут деньги

  2. при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

  3. * На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

  4. * *AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

  5. * * * В зависимости от выбранного режима распыления