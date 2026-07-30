Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

Наша насадка AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки подстраиваются под форму каждого зуба, охватывая в 4 раза более широкую поверхность контакта* и удаляя в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и между зубами. Глубокая чистка и бережное воздействие на десны даже в труднодоступных местах.