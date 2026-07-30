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Больше не доступен
HX9042/07
2 шт. в упаковке
Стандартный размер
Сменные
Тщательная чистка
Наша насадка AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки подстраиваются под форму каждого зуба, охватывая в 4 раза более широкую поверхность контакта* и удаляя в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и между зубами. Глубокая чистка и бережное воздействие на десны даже в труднодоступных местах.
С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.
Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.
Отзывы
По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
по сравнению с обычной зубной щеткой