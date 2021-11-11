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    Philips Sonicare AdaptiveClean

    Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

    HX9042/07
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен Тщательная чистка для более здоровых десен
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      Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      HX9042/07
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Sonicare AdaptiveClean Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

      Тщательная чистка для более здоровых десен

      Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны. Узнать обо всех преимуществах

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        AdaptiveClean

        AdaptiveClean

        Стандартные насадки для звуковой зубной щетки

        Итого:

        Тщательная чистка для более здоровых десен

        Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

        • 2 шт. в упаковке
        • Стандартный размер
        • Сменные
        • Тщательная чистка

        Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

        Насадка AdaptiveClean — чистящая насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки могут подстраиваться под форму каждого зуба. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность* и удаляется в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и в межзубных промежутках. Тщательная чистка труднодоступных участков и бережное воздействие на десны.

        В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

        С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.

        В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

        Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает пульсации между зубами, что позволяет щетке удалять налет для идеальной чистоты полости рта.

        Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

        Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

        Эффективный уход для здоровья полости рта

        Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

        Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки

        Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Индикаторные щетинки
          Синие индикаторные щетинки выцветают
          Материал насадки щетки
          Мягкие и гибкие резиновые ребра
          Жесткость щетинок
          Средняя
          Размер
          Стандартный
          Цвет
          Белый

        • Совместимость

          Система чистящих насадок
          Сменные
          Подходит для этих моделей
          • 2 Series борется с налетом
          • 3 Series для более здоровых десен
          • DiamondClean
          • EasyClean
          • FlexCare
          • FlexCare Platinum
          • FlexCare+
          • For Kids
          • HealthyWhite

        • В комплекте

          Насадки
          2 насадки AdaptiveClean стандартного размера

        • Качество и эффективность

          Замена
          Каждые 3 месяца
          Протестировано
          для оптимального использования

        • Польза для здоровья

          Здоровье десен
          Улучшает состояние десен за 2 недели
          Удаление налета
          В 10 раз более эффективное удаление налета**

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            • * по сравнению с обычной зубной щеткой

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