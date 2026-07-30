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  • Тщательная чистка для более здоровых десен
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  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
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  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен
  • Тщательная чистка для более здоровых десен

Больше не доступен

Philips Sonicare AdaptiveCleanСтандартные насадки для звуковой зубной щетки

HX9042/07

Тщательная чистка для более здоровых десен
Чистка труднодоступных участков станет намного проще. Наша насадка AdaptiveClean охватывает в 4 раза более широкую поверхность* и предотвращает избыточное давление во время чистки. Всегда эффективная чистка и бережное воздействие на десны.
Посмотреть все преимущества

Наша самая эффективная насадка для тщательной чистки

Тщательная чистка для более здоровых десен

  • 2 шт. в упаковке

  • Стандартный размер

  • Сменные

  • Тщательная чистка

Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

Наша насадка AdaptiveClean — это единственная насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки подстраиваются под форму каждого зуба, охватывая в 4 раза более широкую поверхность контакта* и удаляя в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и между зубами. Глубокая чистка и бережное воздействие на десны даже в труднодоступных местах.

В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

В 2 раза более эффективная защита десен, чем при использовании обычной зубной щетки

С насадкой AdaptiveClean даже тщательная чистка выполняется бережно. Во время перемещения звуковой зубной щетки вдоль линии десен гибкие ребра и щетинки насадки поглощают избыточное давление. Десны защищены даже при сильном давлении на зубы во время чистки.

В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

В 10 раз более эффективное удаление налета** на труднодоступных участках

Наша самая инновационная насадка обеспечивает также наиболее тщательную чистку. Благодаря гибкой форме насадка AdaptiveClean позволяет удалять в 10 раз больше налета на труднодоступных участках. Насадка совершает движения, которые в сочетании с динамической технологией звуковой зубной щетки Philips улучшают эффективность чистки. Тщательная чистка и видимый результат гарантированы.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

      2. по сравнению с обычной зубной щеткой