Охватывает в 4 раза более широкую поверхность* для тщательной чистки без лишних усилий

Насадка AdaptiveClean — чистящая насадка для электрической зубной щетки, повторяющая уникальную форму зубов и десен. Благодаря мягким и гибким прорезиненным ребрам щетинки насадки могут подстраиваться под форму каждого зуба. Охватывается в 4 раза более широкая поверхность* и удаляется в 10 раз больше налета** вдоль линии десен и в межзубных промежутках. Тщательная чистка труднодоступных участков и бережное воздействие на десны.