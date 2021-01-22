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Одна чистящая насадка для комплексного ухода
Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна чистящая насадка для комплексного ухода
Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах
Одна чистящая насадка для комплексного ухода
Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна чистящая насадка для комплексного ухода
Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах
Стандартные насадки для звуковой зубной щетки
Итого:
Оцените наше самое эффективное удаление налета**** вне зависимости от вашего стиля чистки. Щетинки на чистящей насадке Premium All-in-One расположены под идеальным углом и обеспечивают максимально эффективное удаление налета.
Изогнутый дизайн обеспечивает эффективную чистку даже труднодоступных участков. После тщательных исследований нам удалось создать устройство для исключительного комплексного ухода за здоровьем полости рта.
Бережно устраняйте потемнения благодаря кончикам треугольной формы, предназначенным для их более эффективного удаления. Эта форма обеспечивает больше контакта с поверхностью зубов для эффективного избавления от потемнений.
Боковые щетинки чистящей насадки обеспечивают бережную чистку линии десен даже при акценте на чистке зубов. Их гибкая форма также позволяет избежать повреждения десен при излишнем давлении.
Удаляйте налет с помощью ультразвуковой технологии — это наш стандарт эффективной и бережной чистки. Щетинки совершают до 62 000 плавных движений за сеанс, что позволит чистить даже труднодоступные места для максимальной чистоты и здоровья зубной полости.
Эта чистящая насадка "Все в одном" была создана в результате наших самых длительных исследований и разработок. Мы применили знания профессиональных стоматологов, экспертов по здоровью полости рта, инженеров и проектировщиков, чтобы претворить в жизнь концепцию оптимальной чистящей насадки.
Чистящая насадка A3 Premium All-in-One полностью совместима с ручкой Philips Sonicare (см. список ниже). Просто вставьте ее до щелчка и снимите для удобной замены или очистки.
Чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования, однако BrushSync заранее напомнит вам о необходимости замены. Зубная щетка с поддержкой BrushSync анализирует данные об использовании и уведомляет пользователя при необходимости заменить насадку на новую.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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