Одна чистящая насадка для комплексного ухода

Чистящая насадка A3 Premium All-in-One — это все, что вам нужно для отбеливания зубов***, избавления от налета и ухода за деснами. Она удаляет до 20 раз больше налета*, до 100 % больше потемнений** и делает десны до 15 раз более здоровыми всего за 2 недели** Узнать обо всех преимуществах