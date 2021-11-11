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    Philips Sonicare DiamondClean

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX9372/04
    Sonicare
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    Sonicare
    • Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы Еще более здоровые и белые зубы
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      Philips Sonicare DiamondClean Электрическая звуковая зубная щетка

      HX9372/04
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        DiamondClean

        DiamondClean

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Еще более здоровые и белые зубы

        Лучшая звуковая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

        • 5 режимов
        • 2 чистящие насадки
        • Зарядный стакан, дорожный футляр
        • Дорожное зарядное устройство USB

        Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

        Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

        Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

        Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*

        Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

        Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.

        Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

        Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

        Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.

        Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

        Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.

        Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

        Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.

        Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

        Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.

        Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

        Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Аметист

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • В комплекте

          Стакан с зарядной базой
          1
          Ручка
          1 DiamondClean
          Насадки
          2 стандартные насадки DiamondClean
          Дорожный футляр
          Дорожное зарядное устройство USB

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          Функции Quadpacer и SmarTimer
          Польза для здоровья
          Улучшает состояние десен всего за две недели
          Эффект осветления
          Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее*
          Высокое качество
          Удаляет в 7 раз больше налета*

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          Белый
          Удаление поверхностных потемнений эмали
          Gum Care (Уход за деснами)
          Мягкий массаж десен
          Polish (Полировка)
          Осветление и полировка зубов
          Sensitive (Деликатная чистка)
          Бережная чистка зубов и десен

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 3 недель**
          Индикатор батареи
          Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 3 недель**

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              • *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)

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