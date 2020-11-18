Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
5 режимов
2 чистящие насадки
Зарядный стакан, дорожный футляр
Дорожное зарядное устройство USB
Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
4.9
из 5
61
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Oleh77
18/11/2020
Україна
Чудова річ
Користуюся уже майже 1 рік, відчуття чистоти зубів вражає, дякую за такий девайс
Плюсы
якість
Минусы
ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9332/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9332/04 Электрическая звуковая зубная щетка
09/11/2020
Україна
Бомбезная
Купила себе когда была в Германии. Она стоит своих денег. Это просто находка для зубов. Отбелила до природной белизны за неделю использования
Плюсы
Очищает идеально
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Ulyuna
02/04/2020
Україна
Зубная щетка HX9352/04
Довольна своей покупкой. Качество чистки просто супер!!!Для себя на каждый день выбрала режим Sensative, есть возможность выбрать из 5 режимов. Очень хорошо чистит, даже в трудно-доступных местах, что очень важно. Долго держит заряд, в поездках выручает чехол - зарядное устройство. Красивый дизайн, удобна в использовании.
Плюсы
Технология Sonic, 5 режимов, чехол.
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DiamondClean HX9352/04 Электрическая звуковая зубная щетка
при применении дважды в день в течение двух минут в режиме Clean (Чистка)