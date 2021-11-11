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Электрическая звуковая зубная щетка
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Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.
Используйте чистящую насадку DiamondClean для бережного и эффективного удаления потемнений на эмали. Область в центре, состоящая из густых щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за 7 дней.*
Благодаря эффективной чистке зубов с помощью DiamondClean здоровье десен улучшается уже после 2 недель использования*. По сравнению с обычной зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую улыбку.
Роскошный дорожный зарядный чехол с USB станет незаменимым в поездке. Просто поместите в чехол зубную щетку и подключите его к ноутбуку или розетке. В комплект также входит подставка для гигиеничного хранения насадок. Для удобной зарядки дома можно использовать стильный стакан с зарядной базой, который также подходит для полоскания рта после чистки зубов. Чтобы зарядить щетку, просто поставьте ее в стакан. Одной полной зарядки хватит на две недели постоянного использования.
Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare создает поток микропузырьков, который удаляет налет даже между зубами, что позволяет щетке эффективно удалять налет в полости рта.
Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер Quadpacer отслеживает время чистки каждой четверти полости рта и подает сигнал о переходе к следующему участку. Таймер SmartTimer подает сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера помогут вам всегда соблюдать рекомендованное стоматологами время чистки.
Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в сочетании с чистящими насадками помогает тщательно очищать даже самые труднодоступные участки, например на задних зубах.
Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете постепенно увеличивать мощность чистки зубов до окончания первых 14 сеансов.
Какими бы ни были ваши потребности при чистке зубов, с DiamondClean она всегда будет безопасной. Наша звуковая технология позволяет использовать щетку при наличии брекетов, пломб, коронок и виниров, а также для ежедневной обработки зубов при заболеваниях десен.
Дизайн и отделка
Обслуживание
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики