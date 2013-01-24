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    Philips Fidelio

    Наушники с микрофоном

    L2BO/00
    Fidelio
    Общая оценка / 5
    2 награды
    Fidelio
    • Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
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      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      L2BO/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Fidelio Наушники с микрофоном

      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

        • Звук высокого разрешения
        • Полноразмерные
        • Уникальные подушечки из пеноматериала
        • Компактно складываются
        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

        Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.

        Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом

        Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом

        Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.

        Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности

        Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности

        Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.

        Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для удобной посадки

        Запоминающие форму подушечки из пеноматериала для удобной посадки

        Наушники Fidelio L2 изготовлены из тщательно отобранных материалов и гарантируют комфорт при продолжительном прослушивании. Подушечки из пеноматериала с памятью формы обеспечивают удобную посадку. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая уменьшает внешние шумы и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты.

        Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

        Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

        Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.

        Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания

        Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания

        Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.

        Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол

        Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол

        Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол.

        Тщательно протестированные АС гарантируют сбалансированный звук

        Тщательное тестирование АС обеспечивает максимально сбалансированный звук.

        Прекрасная шумоизоляция и объемное звучание

        Прекрасная шумоизоляция и сохранение объемного звучания.

        Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу

        Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань.

        Технические характеристики

        • Размеры упаковки

          ширина
          19,5  см
          ширина
          7,7  (дюймы)
          высота
          24  см
          высота
          9,4  (дюймы)
          Глубина
          10,2  см
          Глубина
          4,0  (дюймы)
          Вес нетто
          0,353  кг
          Вес нетто
          0,778  фунта
          Вес брутто
          0,689  кг
          Вес брутто
          1,519  фунта
          Вес упаковки
          0,336  кг
          Вес упаковки
          0,741  фунта
          EAN
          87 12581 69071 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Длина
          21,9  см
          Длина
          8,6  (дюймы)
          ширина
          20,4  см
          ширина
          8,0  (дюймы)
          высота
          26  см
          высота
          10,2  (дюймы)
          Вес нетто
          0,706  кг
          Вес нетто
          1,556  фунта
          Вес брутто
          1,531  кг
          Вес брутто
          3,375  фунта
          Вес упаковки
          0,825  кг
          Вес упаковки
          1,819  фунта
          GTIN
          1 87 12581 69071 4
          Количество потребительских упаковок
          2

        • Звук

          Диапазон частот
          6–40 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Чувствительность
          105  дБ
          Максимальная входная мощность
          200  мВт
          Искажения
          КНИ < 0,1 %
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Акустическая система
          Полуоткрытая

        • Подключения

          Подходит для:
          iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
          Дополнительный разъем
          Для более ранних моделей Nokia, Sony Ericsson и SAMSUNG требуется дополнительный разъем. Для получения помощи обратитесь в центр поддержки потребителей на веб-сайте www.support.philips.com.

        • Аксессуары

          Аудиокабель 3,5 мм
          Да
          Аудиокабель
          с микрофоном и кнопкой приема вызова
          Сетевая вилка
          3,5 – 6,3 мм
          Чехол для хранения
          Да

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • мягкий чехол
        • Встроенный ПДУ для iPhone

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