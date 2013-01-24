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Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Наушники Fidelio L2 с микрофоном — это сочетание высоких стандартов звука и комфорта при прослушивании. Они созданы экспертами в области звука для максимально естественного и реалистичного звучания. Высочайшее качество сборки обеспечивает долгий срок службы. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Звук высокого разрешения обеспечивает превосходное качество воспроизведения, которое гораздо ближе к студийному, чем форматы CD 16 бит/44,1 кГц. Благодаря такому безупречному качеству звук высокого разрешения не оставит равнодушным ни одного меломана. Наушники Fidelio соответствуют строжайшим стандартам качества и сертифицированы для воспроизведения звука высокого разрешения. Независимо от источника звука, будь то коллекция высококачественных музыкальных треков или более традиционные музыкальные композиции, наушники Fidelio обеспечивают безупречное звучание с расширенным диапазоном высоких частот, что позволяет открыть для себя новые грани музыки.
Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.
Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.
Наушники Fidelio L2 изготовлены из тщательно отобранных материалов и гарантируют комфорт при продолжительном прослушивании. Подушечки из пеноматериала с памятью формы обеспечивают удобную посадку. Пеноматериал не только принимает форму вашего уха, но и обеспечивает звукоизоляцию, которая уменьшает внешние шумы и позволяет воспроизводить четкие низкие частоты.
Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.
Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.
Пульт ДУ, микрофон, переходник на 6,3 мм и чехол.
Тщательное тестирование АС обеспечивает максимально сбалансированный звук.
Прекрасная шумоизоляция и сохранение объемного звучания.
Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань.
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Звук
Подключения
Аксессуары