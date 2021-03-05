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    Fidelio

    Полноразмерные беспроводные наушники

    L3/00
    Общая оценка / 5
    9 наград
    • Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно. Полное погружение в музыку. Где угодно.
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      L3/00
      Общая оценка / 5
      9 наград

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Полное погружение в музыку. Где угодно.

      Представьте, что у вас есть возможность всегда находиться в идеальном месте для прослушивания музыки. Благодаря излучателям с точной настройкой, активному шумоподавлению и идеальной посадке вы в любой момент сможете насладиться любимыми треками, где бы вы ни были. Узнать обо всех преимуществах

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        Fidelio

        Fidelio

        Полноразмерные беспроводные наушники

        Итого:

        Полное погружение в музыку. Где угодно.

        • Шумоподавление Pro+
        • Естественное, сбалансированное звучание
        • Премиальная кожаная отделка
        • 38 часов воспроизведения
        Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

        Philips Fidelio. Созданы для исключительной производительности

        От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.

        40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

        40-мм излучатели. Естественный, сбалансированный звук

        Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.

        Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

        Высокие технологии: гибридное активное шумоподавление (ANC)

        Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.

        Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

        Два микрофона для чистого звучания голоса при общении. Встроенное голосовое управление

        Два микрофона в каждом наушнике отвечают за передачу вашего голоса, значительно снижая уровень окружающего шума. Полная совместимость с Google Ассистентом и Alexa помогут включать любимые плейлисты с помощью голосовых команд.

        Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

        Сенсорное управление. 38 часов воспроизведения (32 часа с ANC)*

        Полной зарядки хватит более чем на целые сутки прослушивания музыки, а быстрая 15-минутная зарядка обеспечит до 6 часов воспроизведения. Управляйте музыкой и вызовами с помощью сенсорных команд и переключайте активное шумоподавление с помощью кнопок на чашках наушников. Наушники складываются для удобного хранения.

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Стабильное подключение Bluetooth и поддержка AAC (звуковой кодек устройств iOS) / aptX HD для Android и Windows обеспечивает наилучшее качество при потоковом воспроизведении. Съемный кабель позволяет подключать наушники к оборудованию для работы со звуком высокого разрешения.

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones позволяет регулировать шумоподавление, переключаясь между предустановленными режимами ANC. В нем также доступен эквалайзер, ряд элементов для управления потоковым воспроизведением и информация о композициях.

        Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

        Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

        Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

        Создано для меломанов. Дизайн премиум-класса

        Легкий корпус из алюминия и кожа с экологичного производства Muirhead обеспечивают превосходные тактильные ощущения от этих наушников. На алюминиевые кольца чашек наушников с темной матовой отделкой нанесен логотип Philips Fidelio. Музыка автоматически приостанавливается при снятии наушников с головы.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Чувствительность
          103 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Звук высокого разрешения
          Да
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro+
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 микрофона
          Микрофон ENC
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,1
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • SBC
          • aptx
          • aptx-HD
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Отсоединяемый кабель
          Да
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Одновременное подключение
          Да
          Беспроводное соединение
          Да
          Гнездо наушников
          2,5 мм

        • Комфорт

          Android Fast Pair
          Да
          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Автовыключение
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Тип элементов управления
          Осязание

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Складная конструкция
          Плоский
          Плотная посадка
          Полноразмерные
          Тип чашки
          Закрытого типа
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          32 ч*
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          38 ч*
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (наушники)
          800 мА/ч
          Время разговора
          38 ч
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 6 часов работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          10,1 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент

        • Аксессуары

          Аудиокабель
          Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Адаптеры в комплекте
          Адаптер для использования в самолете
          Прочее
          Жесткий футляр, 1 шт.
          Краткое руководство
          Да

        • Габариты изделия

          Глубина
          5,15  см
          высота
          20,35  см
          Вес
          0,36  кг
          ширина
          19  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          7,69  см
          EAN
          48 95229 10839 4
          высота
          21,67  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          ширина
          20,9  см
          Вес брутто
          1,068  кг
          Вес нетто
          0,387  кг
          Вес упаковки
          0,681  кг
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Подвес

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          25,4  см
          ширина
          22,8  см
          высота
          26  см
          Вес брутто
          3,655  кг
          Вес упаковки
          2,494  кг
          Вес нетто
          1,161  кг
          GTIN
          1 48 95229 10839 1

        • UPC

          UPC
          8 40063 20164 4

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            • Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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