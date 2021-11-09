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Больше не доступен
Шумоподавление Pro+
Естественное, сбалансированное звучание
Премиальная кожаная отделка
38 часов воспроизведения
От звучания до материалов — эти полноразмерные беспроводные наушники закрытого типа созданы для ценителей качественного звука. Мягкие амбушюры с эффектом памяти обеспечат комфортную посадку на голове любого размера и формы, а при снятии наушники приостанавливают воспроизведение.
Идеальная настройка этих наушников с сертификатом Hi-Res Audio позволила добиться сбалансированного и качественного звучания вне зависимости от того, включена функция шумоподавления или нет. Низкие частоты звучат достаточно энергично, но не чрезмерно насыщенно. Наушники точно передают весь спектр средних частот. Верхние частоты передаются с полной детализацией.
Слушайте музыку на нужной громкости, где бы вы ни находились. Адаптивное шумоподавление использует один внешний и один внутренний микрофоны для фильтрации нежелательного шума, чтобы вы могли погрузиться в любимую музыки. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Neuromonkey
09/11/2021
Україна
Ідеальне поєднання якості за розумні гроші
Фантастичний звук, продуманий дизайн та зручність в користуванні.
Плюсы
Звук, матеріали, дизайн, батарейка
Минусы
Ізолюють дуже добре, не певен чи потрібен шумодав взагалі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
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Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.