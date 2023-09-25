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    Fidelio

    Полноразмерные беспроводные наушники

    L4/00
    Общая оценка / 5
    2 награды
    • Созданы для уединения Созданы для уединения Созданы для уединения
      -{discount-value}

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      L4/00
      Общая оценка / 5
      2 награды

      Созданы для уединения

      Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Созданы для уединения

      Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы для уединения

      Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах

      Fidelio Полноразмерные беспроводные наушники

      Созданы для уединения

      Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах

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        Fidelio

        Fidelio

        Полноразмерные беспроводные наушники

        - {discount-value}

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        Созданы для уединения

        • Исключительный естественный звук
        • Шумоподавление Pro+
        • Превосходное качество голосовой связи
        • Классический дизайн Fidelio
        Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio

        Исключительное качество звуковых систем Philips. Визитная карточка Fidelio

        Эти великолепные наушники воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели с графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.

        Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+

        Адаптивный эффект погружения. Шумоподавление Pro+

        Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.

        Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова

        Превосходное качество голосовой связи. Громкое и четкое звучание каждого слова

        Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест: ваш собеседник будет хорошо слышать вас, а вы его.

        Классический дизайн Fidelio

        Классический дизайн Fidelio

        Элегантные. Надежные. Удобные. Оцените дизайн этих полноразмерных наушников: округленное оголовье, алюминиевые кольца чашек с темной матовой отделкой и акценты из мягкой кожи от Muirhead. Почувствуйте, как приятно их носить: компактные, легкие, оснащенные амбушюрами с памятью формы и равномерным давлением на обе стороны головы.

        Улучшенное соединение и звук. Bluetooth нового поколения*

        Улучшенное соединение и звук. Bluetooth нового поколения*

        Эти наушники работают с устройствами с поддержкой Bluetooth LE Audio и кодека LC3. Качество звука заметно лучше, а соединение остается стабильным даже в местах с плотной застройкой. В играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной. Кроме того, технология трансляции по беспроводным сетям Auracast позволяет пользоваться функцией совместного прослушивания*.

        Великолепный звук из любого источника. Проводное и беспроводное подключение

        Великолепный звук из любого источника. Проводное и беспроводное подключение

        Эти наушники обеспечивают возможность выбора вариантов подключения. В случае трансляции на устройстве iOS или Android можно воспользоваться поддерживаемыми кодеками AAC, LDAC или LC3, которые дают оптимальное качество звука. Если вы хотите слушать музыку в проводном режиме, можно подключить входящий в комплект поставки съемный кабель к цифро-аналоговому преобразователю, усилителю для наушников или ноутбуку. Также с помощью кабеля USB-C можно подключиться к порту USB-C любого смартфона.

        40 часов воспроизведения (50 — без шумоподавления)

        40 часов воспроизведения (50 — без шумоподавления)

        Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 14 часов их работы. Если же вы перестали слушать, просто сложите наушники в футляр для хранения.

        Простое управление с автоматической приостановкой и многоточечным подключением

        Простое управление с автоматической приостановкой и многоточечным подключением

        На амбушюрах расположены элементы сенсорного управления и кнопки. Если вы снимаете наушники, музыка приостанавливается. Передовое многоточечное соединение Bluetooth позволяет легко переключаться между двумя устройствами: слушая музыку на ноутбуке, вы можете принять вызов с телефона, а затем автоматически вернуться к прослушиванию музыки.

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Приложение Philips Headphones. Управление и персонализация

        Включите тонкий эффект объемного звука, который создает ощущение прослушивания через стереодинамики. Также вы можете отключить адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Если вы слушаете музыку или подкасты, настраиваемый многодиапазонный эквалайзер в приложении позволяет регулировать частоты в соответствии с оборудованием, через которое воспроизводится звук.

        Google Ассистент. Быстрое подключение Google

        Google Ассистент. Быстрое подключение Google

        Google Ассистент полностью поддерживается, так что вы можете просто сказать "Окей, Google" и попросить голосового помощника выполнить нужную команду. Быстрое подключение Google позволяет всего одним касанием настраивать сопряжение с совместимым устройством Android: если вы потеряете наушники, то можете позвонить, и они ответят сигналом!

        • Звук

          Частотный диапазон
          7–40 000 Гц
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Сопротивление
          16 Ом
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          99 дБ (10 дБ относительно полной шкалы при 1 кГц)
          Тип излучателя
          Графеновое покрытие
          Звук высокого разрешения
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,3
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Отсоединяемый кабель
          Да
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Одновременное подключение
          Да
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • LDAC
          • SBC
          • LC3
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Гнездо наушников
          2.5  миллиметра
          Поддержка передачи звука через USB
          Да

        • Внешняя упаковка

          Длина
          24.2  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          ширина
          22.6  см
          Вес брутто
          3.4  кг
          высота
          25  см
          GTIN
          1 48 95229 13174 0
          Вес нетто
          1.71  кг
          Вес упаковки
          1.69  кг

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Быстрое подключение Google
          Да
          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Мощность

          Перезарядка
          Да
          Количество батарей
          1 шт.
          Время зарядки
          2  часов
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          40  часов
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          50  часов
          Быстрая зарядка
          15 mins for 14 hrs
          Вес аккумулятора (общий)
          15  г
          Емкость аккумулятора (наушники)
          800  mAh
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литий-ионный (встроенный)

        • Размеры упаковки

          высота
          25.5  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          21  см
          Глубина
          7.4  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 13174 3
          Вес брутто
          0.88  кг
          Вес нетто
          0.57  кг
          Вес упаковки
          0.31  кг

        • Габариты изделия

          высота
          5.3  см
          ширина
          21.4  см
          Глубина
          20.9  см
          Вес
          0.33  кг

        • Аксессуары

          Прочее
          Жесткий футляр, 1 шт.
          Аудиокабель
          Стереокабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
          Краткое руководство
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 200 мм

        • Дизайн

          цвет
          Черное
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Складная конструкция
          Плоский
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа
          Плотная посадка
          Полноразмерные
          Тип чашки
          Закрытого типа

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 AI mic
          Подавление шумов от порывов ветра
          Да

        • UPC

          UPC
          8 40063 20320 4

        • Возможности ANC

          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro+
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          ANC (активное шумоподавление)
          Да

        • Голосовой ассистент

          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент
          Активация по голосу
          Ручная
          Поддержка голосового ассистента
          Да

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            • Требуется обновление ПО. Приложение Philips Headphones уведомит вас при наличии более актуальной версии программы.

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