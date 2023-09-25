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Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы для уединения
Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Созданы для уединения
Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы для уединения
Постигайте новые музыкальные миры с комфортом в любом месте. Эти беспроводные наушники премиального качества сочетают в себе исключительный звук Fidelio с умным шумоподавлением и превосходный комфорт для максимального погружения в звук как дома, так и в дороге. Узнать обо всех преимуществах
Полноразмерные беспроводные наушники
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Эти великолепные наушники воспроизводят исключительный естественный звук с передачей всех диапазонов — от упругого и четкого баса до теплых средних и ярких высоких частот. Вы слышите каждый из используемых инструментов. Динамические излучатели с графеновым покрытием обеспечивают улучшенную детализацию. Треки ваших любимых исполнителей будут звучать в оригинальном качестве.
Технология адаптивного шумоподавления быстро подстраивается под вашу окружающую среду, в реальном времени избавляя вас от внешних шумов, в том числе шума ветра. Вы сможете легко погрузиться в любой звук, который воспроизводится в наушниках, — от музыки до вызовов, — где бы вы ни находились. Если вы хотите отрегулировать уровень внешнего шума или ветрозащиты, просто воспользуйтесь приложением Philips Headphones.
Лучеформирующие микрофоны фокусируются на звуке вашего голоса, а передовые алгоритмы ИИ подавляют фоновый шум. Совершайте звонки из самых оживленных и шумных мест: ваш собеседник будет хорошо слышать вас, а вы его.
Элегантные. Надежные. Удобные. Оцените дизайн этих полноразмерных наушников: округленное оголовье, алюминиевые кольца чашек с темной матовой отделкой и акценты из мягкой кожи от Muirhead. Почувствуйте, как приятно их носить: компактные, легкие, оснащенные амбушюрами с памятью формы и равномерным давлением на обе стороны головы.
Эти наушники работают с устройствами с поддержкой Bluetooth LE Audio и кодека LC3. Качество звука заметно лучше, а соединение остается стабильным даже в местах с плотной застройкой. В играх и при просмотре фильмов задержка будет абсолютно незаметной. Кроме того, технология трансляции по беспроводным сетям Auracast позволяет пользоваться функцией совместного прослушивания*.
Эти наушники обеспечивают возможность выбора вариантов подключения. В случае трансляции на устройстве iOS или Android можно воспользоваться поддерживаемыми кодеками AAC, LDAC или LC3, которые дают оптимальное качество звука. Если вы хотите слушать музыку в проводном режиме, можно подключить входящий в комплект поставки съемный кабель к цифро-аналоговому преобразователю, усилителю для наушников или ноутбуку. Также с помощью кабеля USB-C можно подключиться к порту USB-C любого смартфона.
Вы можете слушать музыку целый день даже с включенной функцией шумоподавления. Чтобы полностью зарядить наушники через порт USB-C, требуется всего 2 часа, а за 15 минут можно обеспечить дополнительные 14 часов их работы. Если же вы перестали слушать, просто сложите наушники в футляр для хранения.
На амбушюрах расположены элементы сенсорного управления и кнопки. Если вы снимаете наушники, музыка приостанавливается. Передовое многоточечное соединение Bluetooth позволяет легко переключаться между двумя устройствами: слушая музыку на ноутбуке, вы можете принять вызов с телефона, а затем автоматически вернуться к прослушиванию музыки.
Включите тонкий эффект объемного звука, который создает ощущение прослушивания через стереодинамики. Также вы можете отключить адаптивное шумоподавление и регулировать уровень шума самостоятельно. Если вы слушаете музыку или подкасты, настраиваемый многодиапазонный эквалайзер в приложении позволяет регулировать частоты в соответствии с оборудованием, через которое воспроизводится звук.
Google Ассистент полностью поддерживается, так что вы можете просто сказать "Окей, Google" и попросить голосового помощника выполнить нужную команду. Быстрое подключение Google позволяет всего одним касанием настраивать сопряжение с совместимым устройством Android: если вы потеряете наушники, то можете позвонить, и они ответят сигналом!
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Мощность
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Дизайн
Обмен данными
UPC
Возможности ANC
Голосовой ассистент
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