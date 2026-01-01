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Созданы для ценителей музыки
Дайте любимой музыке пространство для свободного звучания. Эти беспроводные полноразмерные наушники премиум-класса сочетают изысканное звучание Fidelio с исключительным комфортом и нашей самой интеллектуальной системой управления шумом. Просто наденьте их — и они перенесут вас в мир музыки.
Изысканное естественное звучание
Адаптивное шумоподавление
Легкость и комфорт на весь день
Превосходное качество звонков
Специально разработанные купольные излучатели с керамическим покрытием и шелковым подвесом создают сбалансированное естественное звучание, которое позволяет полностью погрузиться в музыку. Упругие, контролируемые басы, теплые средние частоты, искрящиеся высокие частоты и точное разделение инструментов позволяют любимым композициям раскрыться во всей полноте.
Более интеллектуальные алгоритмы непрерывно адаптируются к окружающей обстановке и посадке наушников, обеспечивая легкое и полное погружение в прослушивание. Изменения плотности прилегания чашек при движении автоматически компенсируются, а в тихой обстановке автоматически включается режим восприятия окружающих звуков. Как бы вы ни двигались и куда бы ни направлялись, баланс между погружением и восприятием окружающей обстановки всегда будет идеальным.
Высокоточная конструкция каркаса и мягкое оголовье из протеиновой кожи равномерно распределяют вес, а овальные чашки обеспечивают эффективную пассивную шумоизоляцию. Сенсорная панель позволяет регулировать громкость одним касанием, а если снять наушники, воспроизведение музыки приостановится.
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