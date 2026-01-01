Адаптивное шумоподавление, настроенное точнее, чем когда-либо

Более интеллектуальные алгоритмы непрерывно адаптируются к окружающей обстановке и посадке наушников, обеспечивая легкое и полное погружение в прослушивание. Изменения плотности прилегания чашек при движении автоматически компенсируются, а в тихой обстановке автоматически включается режим восприятия окружающих звуков. Как бы вы ни двигались и куда бы ни направлялись, баланс между погружением и восприятием окружающей обстановки всегда будет идеальным.