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Больше не доступен
LPL24X1
Качественный свет для качественной работы
Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали.
Высококачественный светодиод
Высокий световой поток 900 лм
Телескопический держатель с крюками
Ультратонкий дизайн
Широкий угол светового луча 100° позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.
Прочный корпус рассчитан на использование в сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK07.
Гибкий монтаж от 1,2 до 1,7 метров обеспечивает удобное расположение во время работы, а мягкое покрытие защищает от появления на автомобиле следов.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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