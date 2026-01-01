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Больше не доступен

LED Inspection lampsПроводная лампа для капота CBL50

LPL24X1

Качественный свет для качественной работы

Светодиодная лампа для капота Philips обеспечивает мощный световой поток 900 люмен для полноценного освещения рабочего пространства. Благодаря регулируемому телескопическому монтажу эта светодиодная лампа для капота поможет внимательно рассмотреть двигатель или внутренние детали.

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Профессиональный осветительный прибор

Качественный свет для качественной работы

  • Высококачественный светодиод

  • Высокий световой поток 900 лм

  • Телескопический держатель с крюками

  • Ультратонкий дизайн

Широкий угол светового луча: до 100°

Широкий угол светового луча: до 100°

Широкий угол светового луча 100° позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

Прочный алюминиевый корпус

Прочный алюминиевый корпус

Прочный корпус рассчитан на использование в сложных условиях и соответствует требованиям стандарта IK07.

Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

Гибкий монтаж: от 1,2 до 1,7 метров

Гибкий монтаж от 1,2 до 1,7 метров обеспечивает удобное расположение во время работы, а мягкое покрытие защищает от появления на автомобиле следов.

Технические характеристики

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