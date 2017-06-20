Светодиодные инспекционные фонари

Наши профессиональные инспекционные фонари оснащены мощными светодиодами белого света и обеспечивают широкий угол луча для точного освещения нужных деталей. Естественный белый свет, предназначенный для улучшения видимости, повышает комфорт при работе. Теперь даже при диагностике серьезных проблем в ограниченном пространстве вы можете быть уверены, что ваши инструменты никогда не подведут.
Подробнее о нашихинновациях
Xperion 6000
Долговечное современное освещение Универсальные инспекционные LED-фонари с несколькими мощными источниками света, УФ-светом, высоким CRI и долговечным аккумулятором.
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.