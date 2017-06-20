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    Светодиодные инспекционные фонари
    Победа над темнотой каждый день


    Наши профессиональные инспекционные фонари оснащены мощными светодиодами белого света и обеспечивают широкий угол луча для точного освещения нужных деталей. Естественный белый свет, предназначенный для улучшения видимости, повышает комфорт при работе. Теперь даже при диагностике серьезных проблем в ограниченном пространстве вы можете быть уверены, что ваши инструменты никогда не подведут.

    Светодиодные инспекционные фонари

    Подробнее о наших инновациях

    Xperion, вид спереди

    Xperion 6000


    Долговечное современное освещение
    Универсальные инспекционные LED-фонари с несколькими мощными источниками света, УФ-светом, высоким CRI и долговечным аккумулятором.

    Подробнее
    Ecopro serie

    EcoPro  


    Oбеспечивают естественный яркий свет и устойчивы к экстремальным условиям эксплуатации

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    Matchline Image

    Matchline


    Идеально для быстрой проверки результатов
    покраски разного масштаба

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    Светодиодные инспекционные фонари Philips для эффективной работы

    мощный световой поток

    Мощный световой поток


    Естественное и яркое отображение объектов.

    Разнонаправленный луч

    Разнонаправленный луч


    Направляйте свет в необходимую точку.

    Отменная ударопрочность

    Отменная ударопрочность


    Создан для работы самых сложных условиях эксплуатации.

    Удобные варианты питания

    Удобные варианты питания


    Больше нет необходимости подстраиваться под расположение розеток в мастерской.

    Xperion 6000 UV Pillar

    Откройте для себя наши светодиодные инспекционные фонари

    Фонарь Penlight

    Фонарь Penlight


    Фонари Penlight идеально подходят для быстрой диагностики.

    Смотреть фонари Penlight
    Ручной фонарь

    Ручные фонари


    Ручные фонари крайне универсальны и выдержат даже самые экстремальные условия.

    Смотреть ручные фонари
    Налобный фонарь

    Налобный фонарь


    Налобные фонари — это идеальные инструменты для диагностики труднодоступных мест в сложных условиях.

    Смотреть налобные фонари
    Специализированный фонарь

    Специализированный фонарь


    Специализированные фонари предназначены

    для работы
    в моторном отсеке.

    Смотреть специализированные фонари
    Прожектор

    Прожектор


    Прожекторы обеспечивают
    мощный белый луч света
    в нужном направлении.

    Смотреть прожекторы

    Can’t decide what LED work light to choose?

    Take the quiz and we will pick the best option for you.

    I need the LED work light for 

    Inspection

    Repair

    I do

    provides a brighter light

    A quick inspection at
    specific areas 

    lasts longer

    A casual inspection of
    dents/scratches/painting

    improves my style

    A detail inspection for
    hard-to-reach areas

    I need light to work on

    provides a brighter light

    Small engine
    repair

    improves my style

    Under vehicle
    repair

    provides a brighter light

    Tire change

    provides a brighter light

    Major engine repair

    I need a brightness level of

    Sufficient brightness

    Superior brightness

    I need a brightness level of

    Sufficient brightness

    Superior brightness

    Here is what we recommend

    PEN20S Light

    PEN20S

    Here is what we recommend

    Penlight Premium

    Penlight Premium Color+  

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Line

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    CBL10 Penlight

    Xperion 6000 UV Pillar

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Slim

    I need a light that lasts for

    <7 hours

    >7 hours

    I prefer to use a work light that is

    Handheld

    Hand-free

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Pocket

    Xperion 6000 Pocket

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    XPerion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Line

    Here is what we recommend

    MDLS Penlight

    CBL10

    Here is what we recommend

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 Line

    Xperion 6000 Slim

    Here is what we recommend

    HL22M Headlight

    HL22M

    Xperion 6000 Line

    MDLS CRI

    Xperion 6000 Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 Slim

    Xperion 6000 Slim

    Here is what we recommend

    PJH20 Floodlight

    PJH20

    Here is what we recommend

    CBH5 Penlight

    CBH52

    XPerion 6000 UV Pillar

    Xperion 6000 UV Pillar

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

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