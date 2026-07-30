Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.