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Больше не доступен
LPL27SPAREX1
Высококачественный светодиод
250 лм (форсированный), 120 лм (Eco)
Запасной перезаряжаемый модуль — 1шт.
Яркий цветовой дизайн
Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.
Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.
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