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Все серии

  • Качественный свет для качественной работы
  • Качественный свет для качественной работы
  • Качественный свет для качественной работы
  • Качественный свет для качественной работы

Больше не доступен

ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

LPL27SPAREX1

Качественный свет для качественной работы
Отдельно стоящий прочный модуль с разнонаправленным светом обеспечивает оптимальную видимость без теней.
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Профессиональная система освещения "всё в одном"

Качественный свет для качественной работы

  • Высококачественный светодиод

  • 250 лм (форсированный), 120 лм (Eco)

  • Запасной перезаряжаемый модуль — 1шт.

  • Яркий цветовой дизайн

Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

Водо- и пыленепроницаемость по стандарту IP54

Светодиодный переносной фонарь выполнен из водостойких материалов и соответствует стандарту IP54.

Ударопрочность по стандарту IK07

Ударопрочность по стандарту IK07

Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

Аккумулятор LifeP04, который быстро заряжается и экономит энергию

Аккумулятор LifeP04 быстро заряжается и экономит энергию. Поскольку модули заряжаются быстро, как только один из них будет заряжен и готов к работе, вы сразу можете им воспользоваться.

Технические характеристики

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