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Больше не доступен

LED Inspection lampsКомпактный фонарь RCH5 с аккумулятором

LPL32X1

Качественный свет для качественной работы

Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.

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Компактный светодиодный инспекционный фонарь с аккумулятором

Качественный свет для качественной работы

  • Высококачественный светодиод

  • 110 лм (форсированный)/55 лм (Eco)

  • Новый универсальный дизайн (180°)

  • Тонкая конструкция и компактный размер

Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

Максимальная гибкость благодаря поворотному держателю лампы (180°)

Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.

Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

Регулируемый и поворачивающийся крючок, 360°

Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.

Победите темноту с помощью мягкого естественного света

Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.

Технические характеристики

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