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Больше не доступен
LPL32X1
Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.
Высококачественный светодиод
110 лм (форсированный)/55 лм (Eco)
Новый универсальный дизайн (180°)
Тонкая конструкция и компактный размер
Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.
Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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