Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественный свет для качественной работы
Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодный инспекционный фонарь RCH5 оснащен поворотным держателем лампы, который можно установить под углом до 180°, поэтому вы сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Профессиональный инспекционный фонарь можно подвесить за регулируемый и поворачивающийся крючок, чтобы освободить руки для эффективной работы.
Светодиоды излучают белый свет 110 лм в форсированном режиме и 55 лм в режиме Eco и гарантируют, что вы не останетесь в темноте и сможете разглядеть даже самые мелкие детали.
Светодиодный фонарь Philips RCH5 с аккумулятором работает от высокоемкого литий-ионного аккумулятора без эффекта памяти, которого хватает примерно на 300 циклов зарядки.
Компактный светодиодный фонарь Philips всегда будет у вас под рукой. Питание выполняется от высокоемкого литий-ионного аккумулятора, поэтому для полной зарядки светодиодного инспекционного фонаря RCH5 требуется около 2,5 часов. Светодиодное освещение для высокой производительности.
Форсированный режим: 2,5 часа; нормальный режим: 5 часов
Новое прочное магнитное крепление позволяет устанавливать инструмент на металлических поверхностях, чтобы освободить руки во время работы.
Широкий угол светового луча: до 120°. Вам гарантирован уровень освещенности, требующийся для выполнения поставленных задач, а также оптимальная яркость освещения.
Профессиональные инспекционные фонари Philips оснащены мощными светодиодами, которые обеспечивают широкий луч яркого белого света, освещающий мельчайшие детали. Разработанные специально для четкого освещения и оптимальной видимости, эти фонари излучают белый свет с цветовой температурой 6500 К, который способствует эффективной и комфортной работе.
Благодаря клипсе для крепления к поясу на задней панели фонарь Philips RCH5 всегда будет у вас под рукой.
Светодиодный инспекционный фонарь Philips RCH5 оснащен светодиодной технологией SMD, которая гарантирует яркость света, долговечность изделия и низкое энергопотребление.
Благодаря ультратонкому корпусу 13 мм светодиодный инспекционный фонарь RCH5 удобно держать в руке; кроме того, он легко помещается в карман.
Благодаря компактному размеру беспроводной светодиодный инспекционный фонарь невероятно удобен в использовании.
Информация для заказа
Электрические характеристики
Световые характеристики
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Описание продукта