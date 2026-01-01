Качественный свет для качественной работы

Ультратонкий светодиодный инспекционный фонарь Philips с аккумулятором — идеальное решение для проведения быстрого осмотра. Высококачественный светодиодный луч 180° не образует теней. Благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и прочному магнитному креплению ваши руки будут всегда свободны для максимально эффективной работы.