32 высококачественных светодиода: световой поток до 1200 люмен

Лампа Philips CBH51 с 32 высококачественными светодиодами и белым светом обладает двумя режимами мощности. Форсированный режим обеспечивает мощный световой поток 1200 люмен, помогая заметить даже мельчайшие детали. Чтобы использовать лампу без подключения к сети в течение продолжительного времени, выберите режим Eco для экономичного расхода заряда аккумулятора. Со световым потоком меньшей мощности (500 люмен) вы сможете пользоваться высококачественным ярким освещением на протяжении почти 5,5 часов.