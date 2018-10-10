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Естественный дневной свет для работы в мастерской
Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественный дневной свет для работы в мастерской
Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Естественный дневной свет для работы в мастерской
Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественный дневной свет для работы в мастерской
Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах
PJH10
Итого:
Прожектор Philips PJH10 идеально подходит для широкого спектра задач: для освещения рабочего участка, для временной замены светильника в помещении или для наружного освещения. Широкий световой пучок яркостью 1000 лм и мощностью 10 Вт значительно эффективнее аналогичных моделей. Если необходимо продлить время работы аккумулятора, снизьте яркость до 100 лм. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.
Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips PJH10 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 1000 лм до 100 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.
Корпус фонарь для мастерских Philips PJH10 полностью прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). PJH10 выдержал все испытания.
Прожектор Philips PJH10 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.
Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке PJH10 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.
Прожектор Philips PJH10 оснащен двумя магнитами, встроенными в поворотную рукоятку. Прожектор можно с легкостью установить на любую металлическую поверхность, благодаря чему он идеально подходит для использования в гараже или на рабочем участке. В ручке есть отверстие под M8, позволяющее закрепить прожектор на штативе.
Вес PJH10 составляет всего 399 г, а размеры — 145 x 100. Он легче и компактнее аналогичных фонарей. Его легко использовать для рабочих задач и удобно хранить.
Полная зарядка Philips PJH10 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 12 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (100 лм). Этот фонарь работает значительно дольше аналогичных моделей, доступных в продаже.
Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips PJH10 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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