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    Professional

    PJH10

    LPL64X1
    • Естественный дневной свет для работы в мастерской Естественный дневной свет для работы в мастерской Естественный дневной свет для работы в мастерской
      -{discount-value}

      Professional PJH10

      LPL64X1

      Естественный дневной свет для работы в мастерской

      Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

      Professional PJH10

      Естественный дневной свет для работы в мастерской

      Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

      Естественный дневной свет для работы в мастерской

      Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

      Professional PJH10

      Естественный дневной свет для работы в мастерской

      Высококачественный светодиодный прожектор Philips PJH10 обеспечивает мощный световой пучок яркостью 1000 лм. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость освещения с возможностью понижения до 100 лм. Этот надежный прожектор устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

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        Professional

        Professional

        PJH10

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        Итого:

        Естественный дневной свет для работы в мастерской

        Переносной прожектор с аккумулятором

        • 1000 люменов/10 Вт
        • Защита от ударов и влаги
        • Время работы: 3 ч (12 ч/низкая яркость)
        • Индикатор заряда

        Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

        Прожектор Philips PJH10 идеально подходит для широкого спектра задач: для освещения рабочего участка, для временной замены светильника в помещении или для наружного освещения. Широкий световой пучок яркостью 1000 лм и мощностью 10 Вт значительно эффективнее аналогичных моделей. Если необходимо продлить время работы аккумулятора, снизьте яркость до 100 лм. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.

        Интеллектуальный диммер для регулировки яркости от 1000 до 100 лм

        Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips PJH10 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 1000 лм до 100 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.

        Максимальная безопасность с фонарем, который практически невозможно разбить

        Корпус фонарь для мастерских Philips PJH10 полностью прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). PJH10 выдержал все испытания.

        Защита от брызг и погружения в воду

        Прожектор Philips PJH10 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.

        Поворотная рукоятка для регулировки положения

        Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, так что фонарь приходится устанавливать неподалеку. Благодаря поворачивающейся на 180° рукоятке PJH10 вы сможете задать любой удобный угол освещения. Рукоятку также можно использовать в качестве крюка для подвешивания либо как подставку при установке на горизонтальную поверхность. Работайте с комфортом.

        Крепежный магнит для удобного использования

        Прожектор Philips PJH10 оснащен двумя магнитами, встроенными в поворотную рукоятку. Прожектор можно с легкостью установить на любую металлическую поверхность, благодаря чему он идеально подходит для использования в гараже или на рабочем участке. В ручке есть отверстие под M8, позволяющее закрепить прожектор на штативе.

        Меньше и легче аналогичных моделей

        Вес PJH10 составляет всего 399 г, а размеры — 145 x 100. Он легче и компактнее аналогичных фонарей. Его легко использовать для рабочих задач и удобно хранить.

        До 12 часов работы аккумулятора без подзарядки

        Полная зарядка Philips PJH10 обеспечивает до 3 часов непрерывной работы при яркости белого луча 1000 лм и мощности 10 Вт. Если же вы хотите продлить время работы до 12 часов, фонарь можно переключить на режим Eco (100 лм). Этот фонарь работает значительно дольше аналогичных моделей, доступных в продаже.

        Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

        Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней стороне корпуса Philips PJH10 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          • Видеть лучше
          • Качественная работа
          Характеристики изделия
          Инспекционный фонарь с аккумулятором

        • Описание продукта

          Свободные руки
          • Прочное магнитное крепление
          • Штатив и зажим
          Оголовье
          n/a (не применимо)
          Крючок
          n/a (не применимо)
          Класс ударопрочности (IK)
          IK09
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP68
          Магнит
          Да
          Материалы и отделка
          АБС-пластик с резиновым покрытием
          Количество светодиодов
          1
          Рабочая температура
          От -10 °C до 40 °C
          Ориентационное освещение
          Вращающаяся на 180° рукоятка
          Точечный луч
          n/a (не применимо)
          Линейка продукции
          Professional
          Линейка продукции
          PJH
          Устойчивость к воздействию:
          • жир
          • масло
          • растворители
          Технология
          Светодиодная
          УФ-детектор утечки
          нет

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6000  K
          Световой поток (точечный луч)
          n/a (не применимо)
          Интенсивность света (режим boost)
          1500 люкс на расстоянии 0,5 м
          Интенсивность света (режим Eco)
          150 люкс на расстоянии 0,5 м
          Срок службы светодиода
          10 000 часов
          Угол освещения
          90°
          Световая отдача
          • 1000 люменов
          • 1000/100 лм
          Световой поток (экорежим)
          100 люмен
          Угол луча (точечный луч)
          n/a (не применимо)
          Интенсивность света (указка)
          n/a (не применимо)

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          10  Вт
          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Порт Micro-USB для зарядки
          Емкость аккумулятора
          4400  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 3 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          До 12 часов
          Тип элемента питания
          Литий-ионный аккумулятор
          Тип вилки питания
          Micro USB
          Тип кабеля для зарядки
          Перезаряжаемый
          Время зарядки батареи
          около 4,5 часов
          Источник питания
          Литий-ионные аккумуляторы 18650, 2 шт.

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          LPL64X1
          Код для заказа
          5167731

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018051677
          EAN3
          8719018051684

        • Информация об упакованном продукте

          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Вес (с элементами питания)
          520  г
          Размер
          • Компактный
          • Стандартная лампа
          Длина кабеля
          120 см
          Длина [см]
          15 см
          Ширина [см]
          5 см
          Высота [см]
          14 см
          Диаметр
          n/a (не применимо)
          Вес (без кабеля)
          n/a (не применимо)
          Вес (без элементов питания)
          n/a (не применимо)
          Вес (с кабелем)
          n/a (не применимо)

        • Информация об упаковке

          Вес брутто одного изделия
          3330  г
          Длина [см]
          30,5 см
          Ширина [см]
          17 см
          Высота [см]
          17,5 см

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