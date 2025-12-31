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  • Снимок одного продукта
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-Светодиодная лампа для автомобильных фар Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-Светодиодная лампа для автомобильных фар Ultinon Pro9200
  • Снимок одного продукта
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-Светодиодная лампа для автомобильных фар Ultinon Pro9200
  • 11005U92X2 Philips HB3/HB4-Светодиодная лампа для автомобильных фар Ultinon Pro9200

Ultinon Pro9200 HLНепревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

LUM11005U92X2/10

11005U92X2

В лучах света, рассеивая тьму

Рассейте тьму с Philips Ultinon Pro9200 — флагманскими светодиодными лампами для установки в автомобили. Оцените мощную и современную LED-технологию и на 400 %* более высокую яркость с одной из самых компактных ламп на рынке.

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Непревзойденные светодиодные лампы для автомобилей

В лучах света, рассеивая тьму

  • LED-HL [≈HB3/HB4]

  • До 400 % более яркий свет

  • Широкая совместимость

  • Элегантный стиль и безопасность

  • В упаковке: 2

Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.

Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет

Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет

Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 % более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.

Освещение там, где оно необходимо

Освещение там, где оно необходимо

Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.

  3. На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.