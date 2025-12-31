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LUM11005U92X2/10
11005U92X2
В лучах света, рассеивая тьму
Рассейте тьму с Philips Ultinon Pro9200 — флагманскими светодиодными лампами для установки в автомобили. Оцените мощную и современную LED-технологию и на 400 %* более высокую яркость с одной из самых компактных ламп на рынке.
LED-HL [≈HB3/HB4]
До 400 % более яркий свет
Широкая совместимость
Элегантный стиль и безопасность
В упаковке: 2
Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.
Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 % более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.
Обеспечьте безопасность благодаря точному освещению с Philips Ultinon Pro9200. Благодаря идеальному положению светодиодных чипов на лампах Philips Ultinon Pro9200 вы сможете видеть нужный участок дорожного полотна и не ослеплять при этом встречных водителей. Наши лампы также оснащены инновационной технологией Philips SafeBeam, которая обеспечивает световой луч идеальной формы без бликов. Таким образом обзор дороги будет оптимальным.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Не соответствует ECE, не для использования на дорогах общей сети. Вы несете ответственность за соблюдение законных требований в вашей стране.
На линейку Philips Ultinon Pro9200 LED распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.