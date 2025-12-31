Концентрированная мощность — на 400 % более яркий свет

Идеальное освещение дороги — лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro9200 тщательно спроектированы для комфортного вождения и обеспечивают непревзойденные эффективность и обзор на дороге. Благодаря уникальным светодиодным чипам и продуманной конструкции вы получите до 400 % более яркий свет по сравнению с галогенными лампами минимального стандарта. Вовремя замечайте дорожные знаки благодаря оптимальному спектру освещения и не пропускайте препятствия на дороге. С нашими лампами каждая поездка станет значительно комфортнее.