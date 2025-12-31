Простота установки

Кольца-адаптеры для светодиодных ламп Philips просты в установке и гарантируют идеальную и надежную фиксацию ламп H7 LED в фарах, когда это необходимо. Чтобы узнать больше об установке колец-адаптеров, см. инструкцию по эксплуатации на странице поддержки Philips***.