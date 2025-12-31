Найдите подходящее кольцо-адаптер для вашего транспорта

Лампы Philips HL [H7], H7 LED* подходят для установки в большинство транспортных средств, однако для безопасной установки в некоторые ТС требуются кольца-адаптеры. Чтобы узнать, требуются ли дополнительные кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп в ваш мотоцикл, см. таблицы совместимости Philips**.