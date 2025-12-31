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LUM11023X2/10
11023X2
LUM11023X2
Точная посадка и удобная установка
Для безопасной установки светодиодных ламп головного освещения в ваше транспортное средство могут потребоваться специальные адаптеры. Кольцевые адаптеры Philips обеспечивают надежную посадку ламп Philips H7 LED в транспортных средствах, где адаптер нужен для подключения.
Кольца-адаптеры типа L
В упаковке: 2 кольца-адаптера
Для HL [≈H7], H7-LED
Подходит для транспорта 24 В
Лампы Philips HL [H7], H7 LED* подходят для установки в большинство транспортных средств, однако для надежного крепления ламп на некоторых ТС требуются кольца-адаптеры. Чтобы узнать, требуются ли дополнительные кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп в ваш грузовик, см. таблицы совместимости Philips**.
Кольца-адаптеры для светодиодных ламп Philips просты в установке и гарантируют идеальную и надежную фиксацию ламп H7 LED в фарах, когда это необходимо. Чтобы узнать больше об установке колец-адаптеров, см. инструкцию по эксплуатации на странице поддержки Philips***.
Кольца-адаптеры для светодиодных ламп Philips изготовлены из долговечных материалов и способны выдержать механические и тепловые воздействия, возникающие при эксплуатации транспортного средства. Они прошли испытания в самых неблагоприятных условиях, чтобы вы могли долгие годы наслаждаться стабильной эффективностью ламп Philips HL [H7], H7 LED*.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
Доступно на philips.com/LEDcompatibility-check. Обратите внимание, что лампы серии Philips Ultinon Pro6000 допускаются на дорогах общей сети, только если установлены с оригинальными аксессуарами Philips, где это необходимо. Больше информации см. на Philips.com/roadlegalLED
Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации