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  • Другое фото продукта EMEA 11025X2 Кольцо-адаптер Philips типа R
  • Другое фото продукта EMEA 11025X2 Кольцо-адаптер Philips типа R
  • Снимок одного продукта
  • Другое фото продукта EMEA 11025X2 Кольцо-адаптер Philips типа R
  • Другое фото продукта EMEA 11025X2 Кольцо-адаптер Philips типа R
  • Другое фото продукта EMEA 11025X2 Кольцо-адаптер Philips типа R

Accessories for LED upgradeКольца-адаптеры типа R

LUM11025X2/10

11025X2

Точная посадка и удобная установка

Для безопасной установки светодиодных ламп головного освещения в ваше транспортное средство могут потребоваться специальные адаптеры. Кольцевые адаптеры Philips обеспечивают надежную посадку ламп Philips H7 LED в транспортных средствах, где адаптер нужен для подключения.

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Удобная установка HL [≈H7], H7-LED

Точная посадка и удобная установка

  • Кольца-адаптеры типа R

  • В упаковке: 2 кольца-адаптера

  • Для HL [≈H7], H7-LED

  • Подходит для транспорта 24 В

Найдите подходящее кольцо-адаптер для вашего транспорта

Лампы Philips HL [H7], H7 LED* подходят для установки в большинство транспортных средств, однако для надежного крепления ламп на некоторых ТС требуются кольца-адаптеры. Чтобы узнать, требуются ли дополнительные кольца-адаптеры для установки светодиодных ламп в ваш грузовик, см. таблицы совместимости Philips**.

Простота установки

Кольца-адаптеры для светодиодных ламп Philips просты в установке и гарантируют идеальную и надежную фиксацию ламп H7 LED в фарах, когда это необходимо. Чтобы узнать больше об установке колец-адаптеров, см. инструкцию по эксплуатации на странице поддержки Philips***.

Прочный материал для долговечности продукта

Кольца-адаптеры для светодиодных ламп Philips изготовлены из долговечных материалов и способны выдержать механические и тепловые воздействия, возникающие при эксплуатации транспортного средства. Они прошли испытания в самых неблагоприятных условиях, чтобы вы могли долгие годы наслаждаться стабильной эффективностью ламп Philips HL [H7], H7 LED*.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Доступно на philips.com/LEDcompatibility-check. Обратите внимание, что лампы серии Philips Ultinon Pro6000 допускаются на дорогах общей сети, только если установлены с оригинальными аксессуарами Philips, где это необходимо. Больше информации см. на Philips.com/roadlegalLED

  3. Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации