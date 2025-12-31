Сверхкомпактный дизайн для широкой совместимости

Лампы линейки Philips Ultinon Pro9200 LED сочетают в себе широкие возможности светодиодных технологий и компактный дизайн для применения в любых световых приборах. Лампы стали на 30 % компактнее, чем предыдущее поколение, благодаря чему облегчается установка даже в самые узкие фары. Переоборудование фар стало значительно проще, и увлеченные водители и любители кастомизации по достоинству оценят преимущества этих ламп.