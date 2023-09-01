Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 % более высокой яркости* светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.