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      Ultinon Access Быстрая и простая установка

      11366U2500CX

      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии и на 80 % более эффективное освещение* дороги.

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      Ultinon Access Быстрая и простая установка

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      Ultinon Access
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      Ultinon Access

      Быстрая и простая установка

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      Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

      Быстрая и простая установка

      • Тип лампы: H8, H9, H11, H16
      • Светодиодная лампа прямой установки
      • Компактный дизайн
      • 6000 К, холодный белый свет
      • Количество ламп: 2 шт.

      установка Plug-and-play

      Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для противотуманных ламп и совместимы с большинством моделей автомобилей**.

      Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Благодаря на 80 % более высокой яркости* светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

      Соответствует стандартам автомобильной промышленности

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость и другими компонентами транспортного средства.

      Качественная работа надолго

      Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED тщательно тестируются и проверяются на долговечность и сохранение производительности. Наши лампы предлагают втрое больший срок службы, чем аналогичные галогенные лампы, и однородный свет на протяжении всего жизненного цикла. На лампы Philips Ultinon Access LED распространяется политика гарантийного обслуживания Philips. Посетите сайт Philips.com/auto-warranty и зарегистрируйтесь для получения расширенной гарантии***. Наслаждайтесь лучшими современными технологиями с лампами Philips Ultinon Access LED.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Светодиодная лампа прямой установки
        Ожидаемые преимущества
        Простая и быстрая установка

      • Описание продукта

        Применение
        Туман
        Цоколь
        PGJ19-1/3/5
        Обозначение
        LED Fog 11366 12 В U2500 CX
        Тип светодиодов
        [≈H8], [≈H9], [≈H16]
        Использовать при температуре
        -40 °C / +85 °C
        Линейка продукции
        Ultinon Access
        Технология
        Светодиодная
        Тип
        H8, H9, H11, H16
        Соответствие нормам ECE R37
        нет
        Соответствие нормам ECE R10
        Да
        Без полярности
        Да

      • Срок службы

        Срок службы
        1500 ч

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000 К
        Яркость в люменах [лм]
        1800

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        20  Вт
        напряжение
        12  В

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11366U2500CX
        Код для заказа
        02580750

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018025807
        EAN3
        8719018025821
        Тип упаковки
        CX
        EAN2
        8719018025814

      • Информация об упакованном продукте

        Длина
        9.5  см
        Ширина
        4.7  см
        Высота
        7.9  см
        Количество упаковок
        2 шт.
        MOQ (для профессионалов)
        4 набора/8 штук

      • Информация об упаковке

        Длина
        20.2  см
        Ширина
        10.5  см
        Высота
        10  см

      Badge-D2C

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      • * По сравнению с минимальным стандартом для галогенных ламп.
      • ** Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.
      • *** Стандартная гарантия на 2 года + расширенная гарантия на 1 год. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания

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