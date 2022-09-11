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Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах
Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах
Светодиодные фары для мотоциклов
Итого:
Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.
Оптимальный размер светодиодной лампы очень важен, поскольку некоторые фары имеют корпус крайне малого размера. Компактная конструкция дает возможность простой установки в разные мотоциклы. Любые изменения на ваш вкус! Следуйте пошаговым инструкциям здесь***.
В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, Philips Ultinon Pro3022 предлагает оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных участников дорожного движения, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.
Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с системой охлаждения, которая отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 1500 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп**.
Для придания своему мотоциклу элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других участников дорожного движения. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.
Срок службы
Световые характеристики
Особенности изделия
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Описание продукта
Электрические характеристики
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