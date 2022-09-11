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    Ultinon Pro3022

    Светодиодные фары для мотоциклов

    LUM11636U3022X1
    • Двигайтесь вперед со светодиодным освещением Двигайтесь вперед со светодиодным освещением Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
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      Ultinon Pro3022 Светодиодные фары для мотоциклов

      LUM11636U3022X1

      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3022 Светодиодные фары для мотоциклов

      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах

      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах

      Ultinon Pro3022 Светодиодные фары для мотоциклов

      Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

      Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips* созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные. Узнать обо всех преимуществах

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        Ultinon Pro3022

        Ultinon Pro3022

        Светодиодные фары для мотоциклов

        Итого:

        Двигайтесь вперед со светодиодным освещением

        Стильные светодиодные лампы с простой установкой

        • Холодный белый свет, 6000 К
        • Долговечные светодиодные лампы
        • Компактный полнофункциональный корпус
        • HL [~HS1], для бездорожья

        Доверьтесь надежности и качеству Philips

        Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.

        Простая установка

        Оптимальный размер светодиодной лампы очень важен, поскольку некоторые фары имеют корпус крайне малого размера. Компактная конструкция дает возможность простой установки в разные мотоциклы. Любые изменения на ваш вкус! Следуйте пошаговым инструкциям здесь***.

        Улучшенная видимость

        В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, Philips Ultinon Pro3022 предлагает оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных участников дорожного движения, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.

        Долговечные лампы

        Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с системой охлаждения, которая отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 1500 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп**.

        Яркий и холодный белый свет

        Для придания своему мотоциклу элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других участников дорожного движения. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.

        • Срок службы

          Срок службы
          До 1500 часов

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6000 К
          Люмен
          500

        • Особенности изделия

          Ожидаемые преимущества
          Стильный белый свет
          Характеристики изделия
          Яркие светодиодные лампы с простой установкой

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          11636U3022X1
          Код для заказа
          02007994

        • Информация об упаковке

          Тип упаковки
          X1
          EAN1
          8719018020079
          EAN3
          8719018020086

        • Информация об упакованном продукте

          MOQ (для профессионалов)
          4
          Количество упаковок
          1

        • Описание продукта

          Технология
          Светодиодная
          Применение
          • Дальний свет
          • Ближний свет
          Соответствие нормам ECE
          Нет, только для бездорожья
          Обозначение
          HL [~HS1]
          Цоколь
          PX43t
          Тип
          HL [~HS1]
          Линейка продукции
          Ultinon Pro3022

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          6  Вт
          напряжение
          12 В

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            • Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Эти лампы запрещены для использования на дорогах общего пользования.
            • *Посетите Philips.com/LED-bulbs
            • **Посетите Philips.com/AutomotiveSupport для получения подробной информации

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