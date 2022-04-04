Качественное освещение для любых задач

Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах