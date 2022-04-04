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    EcoPro30

    Компактная беспроводная профессиональная лампа

    LUMRC220X1
    • Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач Качественное освещение для любых задач
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      EcoPro30 Компактная беспроводная профессиональная лампа

      LUMRC220X1

      Качественное освещение для любых задач

      Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro30 Компактная беспроводная профессиональная лампа

      Качественное освещение для любых задач

      Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

      Качественное освещение для любых задач

      Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

      EcoPro30 Компактная беспроводная профессиональная лампа

      Качественное освещение для любых задач

      Ручной фонарь Philips EcoPro30 с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

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        EcoPro30

        EcoPro30

        Компактная беспроводная профессиональная лампа

        - {discount-value}

        Итого:

        Качественное освещение для любых задач

        Компактная беспроводная профессиональная лампа

        • 300 лм (Boost) / 150 лм (Eco)
        • Особый дизайн для использования без рук
        • До 8 часов работы от аккумулятора
        • Прочный инспекционный фонарь

        Освещение для всей рабочей области

        Фонарь Philips EcoPro30 обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.

        Выбирайте режим Eco 150 лм или режим Boost высокой яркости 300 лм

        Philips EcoPro30 имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 150 люмен. В режиме Boost время работы фонаря от аккумулятора уменьшается, однако его яркость увеличивается до 300 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

        Комфортная работа без нагрузки на глаза

        Philips EcoPro30 обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

        Для непрерывной работы в течение всего дня

        Беспроводной LED-фонарь Philips EcoPro30 создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips EcoPro30 всего за 5 часов, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 8 часов в режиме Eco и до 4 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips EcoPro30 гораздо проще.

        Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

        Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips EcoPro30 поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.

        Устойчив к экстремальным условиям эксплуатации

        В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips EcoPro30 защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Компактная беспроводная профессиональная лампа
          Ожидаемые преимущества
          Качественное освещение для любых задач

        • Описание продукта

          Свободные руки
          Крюк, магниты
          Оголовье
          нет
          Крючок
          Выдвижной крюк на 360°
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP54
          Магнит
          Да
          Материалы и отделка
          АБС-пластик с резиновым покрытием
          Использовать при температуре
          от 0 °C до 40 °C
          Ориентационное освещение
          Вращающееся на 360° основание
          Линейка продукции
          EcoPro
          Устойчивость к воздействию:
          • жир
          • масло
          • растворители
          Технология
          Светодиодная
          УФ-детектор утечки
          нет

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          6000 К
          Световая отдача
          150–300 лм  лм
          Угол освещения
          120°  градусов
          Срок службы светодиода
          10 000 часов
          Световой поток (экорежим)
          150 люмен
          Световой поток (форсированный режим)
          300 люмен

        • Электрические характеристики

          мощность в ваттах
          3  Вт
          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Элемент питания
          Емкость аккумулятора
          2200  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          До 4 часов
          Время работы аккумулятора (Eco)
          До 8 часов
          Тип элемента питания
          Литий-ионный аккумулятор
          Тип вилки питания
          Вилка + microUSB
          Тип кабеля для зарядки
          Перезаряжаемый
          Время зарядки батареи
          До 3 часов

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          RC220X1
          Код для заказа
          01769731

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018017697
          EAN3
          8719018017703

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          6.5  см
          Высота
          32  см
          Вес (с кабелем)
          247  г
          Вес (без кабеля)
          235  г
          Вес (с элементами питания)
          235  г
          Размер
          Стандартная лампа
          Количество упаковок
          1
          MOQ (для профессионалов)
          6
          Ширина
          4,5
          Длина кабеля
          50 см microUSB

        • Информация об упаковке

          Длина
          5,5  см
          Ширина
          4,5  см
          Высота
          30,5  см
          Вес брутто одного изделия
          270  г

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