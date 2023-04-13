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Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Светодиодная лампа для диагностики мотора Philips Xperion 6000 Under-Bonnet — это свет яркостью до 1200 лм с функцией диммера, поворотным модулем 360° и телескопическим креплением до 2,08 м длиной — идеально для диагностики автомобилей, микроавтобусов и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах
Лампа для диагностики двигателя
Итого:
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 обеспечивает мощный свет 1200 лм, что поможет увидеть даже мельчайшие детали. Настраивайте интенсивность света с помощью поворотного регулятора согласно особенностям среды эксплуатации или для экономии ресурса аккумулятора.
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые выдвигаются в стороны и поворачиваются на 360°. Они имеют большой диаметр и покрыты мягкой резиной для удобного крепления к капоту автомобиля без появления царапин. Крепление раздвигается с 1,10 до 2,08 метра, что позволяет использовать светодиодную лампу для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 в различных местах — на капоте, крыше или багажнике любого автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это универсальное решение обязательно вам пригодится.
Благодаря уникальному дизайну светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 модуль освещения можно передвигать вдоль крепления для подсветки нужной области. При перемещении модуля не требуется менять угол направления лампы.
Светодиодная лампа для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 оснащена датчиком присутствия с зоной охвата 2,5 метра. Лампа будет автоматически выключаться через 5 минут бездействия. Она включится, когда человек войдет в зону охвата — так достигается экономия заряда аккумулятора и возможность управления без рук.
Надежный алюминиевый корпус светодиодной лампы Philips для диагностики двигателя соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и спроектирован таким образом, чтобы обеспечить надежную работу в экстремальных условиях эксплуатации. Лампа имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Она изготовлена с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищена от попадания пыли и брызг воды.
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Аккумулятор светодиодной лампы для диагностики двигателя Philips Xperion 6000 имеет ресурс 5200 мА·ч, что обеспечивает до 3 часов непрерывной работы в режиме Boost и до 20 часов в режиме Eco. Индикатор покажет, когда аккумулятор нужно будет зарядить, — вы больше не попадете в неприятную ситуацию во время работы. Индикатор также показывает время до полной зарядки аккумулятора.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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