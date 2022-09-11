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    Xperion 6000

    Flood Audio

    LUMX60FLAUX1
    • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Flood Audio

      LUMX60FLAUX1

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Flood Audio

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Flood Audio

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 1000 лм, точечному лучу 250 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood Audio справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а динамики Bluetooth передают неповторимый звук. Узнать обо всех преимуществах

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Flood Audio

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы с учетом ваших потребностей

        Светодиодный прожектор со звуком

        • 1000 лм, точечный луч 250 лм
        • Bluetooth-колонки
        • Изменение ширины луча
        • Датчик движения

        Яркое белое освещение (1000 люменов/10 Вт) для освещения больших площадей

        Прожектор Philips Xperion 6000 Flood audio предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света высокой яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, на фонаре можно выбрать менее высокую яркость 100 лм.

        Два распространенных типа освещения в одном устройстве

        Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный проектор со звуковой системой и однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

        Bluetooth-колонки

        Легко включайте музыку, подключая телефон к проектору Philips Xperion 6000 Flood Audio через Bluetooth для воспроизведения с высоким качеством звучания.

        Заряжайте другие устройства с помощью порта USB

        Philips Xperion 6000 Flood audio также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.

        Датчик движения для дистанционного управления освещением

        Если для работы вам нужны обе руки, вы можете включать и выключать прожектор дистанционно, просто помахав рукой. Датчик распознает только преднамеренные команды и отвечает на особый жест двойного взмаха руки.

        Удобный регулятор ширины луча для управления освещением

        Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

        Умная рукоятка для регулировки положения

        Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP55/IK07)

        Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood audio специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP55, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Универсальный и мощный
          Ожидаемые преимущества
          Созданы с учетом ваших потребностей

        • Описание продукта

          Свободные руки
          • Поворотный крючок, мощный магнит
          • Умная рукоятка
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Магнит
          Магнитная рукоятка
          Материалы и отделка
          Надежная ручка из прочного ABS-пластика
          Использовать при температуре
          От -10 °C до 40 °C
          Линейка продукции
          Xperion 6000
          Технология
          Светодиод COB
          УФ-детектор утечки
          нет
          Крючок
          Поворот на 180°
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP55
          Устойчивость к воздействию:
          Смазка, масло, растворители
          Акустическая система
          2 x 2,5 Вт
          Соединение Bluetooth
          Да

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          100  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Угол луча (точечный луч)
          15  градусов
          Световой поток (точечный луч)
          250 люмен
          Световой поток (экорежим)
          100 люмен
          Световой поток (форсированный режим)
          1000 люменов

        • Электрические характеристики

          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Аккумулятор
          Емкость аккумулятора
          4400 mAh  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          3 ч
          Время работы аккумулятора (Eco)
          22 ч
          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор
          Тип вилки питания
          Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
          Тип кабеля для зарядки
          USB-C
          Время зарядки батареи
          До 5 ч
          мощность в ваттах
          10 Вт
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          9 ч
          Время работы от аккумулятора (звук)
          20 ч

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          X60FLAUX1
          Код для заказа
          1911031

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018019110
          EAN3
          8719018019127

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          90  см
          Высота
          140  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Ширина
          60
          Длина кабеля
          Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

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            • Можно получить на веб-странице //Philips.com/extended-warranty

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