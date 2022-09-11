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    Xperion 6000

    Flood Mini

    LUMX60FLMIX1
    • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
      -{discount-value}

      Xperion 6000 Flood Mini

      LUMX60FLMIX1

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Flood Mini

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах

      Xperion 6000 Flood Mini

      Созданы с учетом ваших потребностей

      Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах

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        Xperion 6000

        Xperion 6000

        Flood Mini

        - {discount-value}

        Итого:

        Созданы с учетом ваших потребностей

        Компактный светодиодный прожектор

        • 500 лм, точечный луч 250 лм
        • Изменение ширины луча
        • Время работы: 3 ч (в экорежиме: 9 ч)
        • Многофункциональность

        Сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских

        Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор с однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.

        Компактная и легкая конструкция для максимальной портативности

        Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood позволяет вам всегда иметь под рукой световое решение с аккумулятором. Удобно хранить в перчаточном ящике.

        Удобный регулятор ширины луча для управления освещением

        Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.

        Умная рукоятка для регулировки положения

        Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.

        Индикатор показывает оставшийся заряд аккумулятора

        Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней панели корпуса компактного прожектора Philips Xperion 6000 Flood имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

        Ударопрочность, защита от попадания влаги и растворителей (IP65/IK07)

        Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.

        Интеллектуальные решения для зарядки и поиска вашего устройства

        Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти компактный прожектор Philips Xperion Flood с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.

        Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

        Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

        Зарядка через USB-C или беспроводную док-станцию

        Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood можно заряжать через кабель USB-C, входящий в комплект поставки, или напрямую через беспроводную док-станцию Philips. Узнайте больше на сайте: Philips.com/Xperion-6000

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          Компактный и эргономичный
          Ожидаемые преимущества
          Созданы с учетом ваших потребностей

        • Описание продукта

          Свободные руки
          • Поворотный крючок, мощный магнит
          • Умная рукоятка
          Класс ударопрочности (IK)
          IK07
          Магнит
          Магнитная рукоятка
          Материалы и отделка
          Надежная ручка из прочного ABS-пластика
          Использовать при температуре
          От -10 °C до 40 °C
          Линейка продукции
          Xperion 6000
          Технология
          Светодиод COB
          УФ-детектор утечки
          нет
          Крючок
          Поворот на 180°
          Степень защиты корпуса (IP)
          IP65
          Устойчивость к воздействию:
          Смазка, масло, растворители

        • Световые характеристики

          Угол освещения
          100  градусов
          Цветовая температура
          6000  K
          Угол луча (точечный луч)
          15  градусов
          Световой поток (точечный луч)
          250 люмен
          Световой поток (экорежим)
          100 люмен
          Световой поток (форсированный режим)
          500 люмен

        • Электрические характеристики

          напряжение
          3,7  В
          Источник питания
          Аккумулятор
          Емкость аккумулятора
          2500  mAh
          Время работы аккумулятора (форсированный режим)
          3 ч при 500 лм
          Время работы от аккумулятора
          3 ч при 500 лм
          Время работы аккумулятора (Eco)
          9 ч при 100 лм
          Тип элемента питания
          Литиевый аккумулятор
          Тип вилки питания
          Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)
          Тип кабеля для зарядки
          USB-C
          Время зарядки батареи
          До 3,5 часов
          мощность в ваттах
          5 Вт
          Время работы от аккумулятора (точечный луч)
          5 ч при 250 лм

        • Информация для заказа

          Регистрация заказа
          X60FLMIX1
          Код для заказа
          1913431

        • Информация об упаковке

          EAN1
          8719018019134
          EAN3
          8719018019141

        • Информация об упакованном продукте

          Длина
          70  см
          Высота
          120  см
          Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
          6
          Ширина
          50
          Длина кабеля
          Кабель USB 100 см, адаптер 5 В/1 А

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            • Можно получить на веб-странице //Philips.com/extended-warranty

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