Удобный регулятор ширины луча для управления освещением

Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.