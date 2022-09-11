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Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 500 лм и возможности регулировки светового луча компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча делает работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Flood Mini
Итого:
Для разных задач требуется разное освещение. Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор с однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.
Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood позволяет вам всегда иметь под рукой световое решение с аккумулятором. Удобно хранить в перчаточном ящике.
Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.
Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.
Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на задней панели корпуса компактного прожектора Philips Xperion 6000 Flood имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
Больше не беспокойтесь о потере вашего устройства. Вы сможете легко найти компактный прожектор Philips Xperion Flood с помощью функции Find My Device. Используйте пульт ДУ для активации звукового сигнала и мигающего света, чтобы определить местоположение вашего устройства. Ярко-зеленый корпус облегчает поиск устройства даже в темном помещении.
Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.
Компактный прожектор Philips Xperion 6000 Flood можно заряжать через кабель USB-C, входящий в комплект поставки, или напрямую через беспроводную док-станцию Philips. Узнайте больше на сайте: Philips.com/Xperion-6000
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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