Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 1000 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 1000 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 1000 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Благодаря прожекторному режиму 1000 лм и возможности регулировки светового луча универсальный прожектор Philips Xperion 6000 Flood справится с любой задачей. Удобный регулятор ширины светового луча и датчик движения делают работу с устройством удобной, а ударопрочность и влагозащита гарантируют его долговечность. Узнать обо всех преимуществах
Flood
Итого:
Прожектор Philips Xperon 6000 Flood предназначен для освещения больших площадей, а потому идеально подходит для освещения рабочего участка, временного использования в качестве настенного светильника или в качестве уличного фонаря. Этот прожектор обеспечивает широкий луч света высокой яркостью 1000 лм при мощности 10 Вт, однако если вам не нужно слишком яркое освещение и вы хотите сэкономить заряд аккумулятора, на фонаре можно выбрать менее высокую яркость 100 лм.
Для разных задач требуется разное освещение. Прожектор Philips Xperion 6000 Flood сочетает в одном устройстве два наиболее распространенных варианта освещения для мастерских. Широкоугольный прожектор с однородным световым лучом позволяет долгое время освещать большие рабочие области, а точечный луч обеспечивает яркое и контрастное освещение небольших участков — идеальный вариант для тщательной диагностики и осмотра узких пространств.
Созданный с учетом потребностей механиков эргономичный регулятор ширины луча позволяет без труда настраивать освещение в режим широкоугольного прожектора или точечного луча, даже не снимая перчаток. Расположенный на боковой панели фонаря, этот регулятор всегда будет под рукой, и вам не потребуется снимать прожектор с крепления. Благодаря удобному дизайну фонарь запоминает последнюю настройку и включается в выбранном ранее режиме.
Если для работы вам нужны обе руки, вы можете включать и выключать прожектор дистанционно, просто помахав рукой. Датчик распознает только преднамеренные команды и отвечает на особый жест двойного взмаха руки.
Умная рукоятка прожектора может применяться как подставка, крюк для подвешивания, крепление для штатива или магнитное крепление к металлическим поверхностям. Такая универсальность позволит вам без труда располагать источник света под нужным углом, направляя луч в нужную точку или область.
Мы знаем, что дополнительная защита требуется даже при самом бережном обращении, поэтому Philips Xperion 6000 Flood специально разработан для работы в сложных условиях, имеет класс защиты от ударов IK07 и степень защиты от воды IP65, и изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию химикатов и растворителей, применяемых в мастерских.
Philips Xperion 6000 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на задней части фонаря.
Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.
Прожектор Philips Xperion 6000 Flood можно заряжать через кабель USB-C, входящий в комплект поставки, или напрямую через беспроводную док-станцию Philips. Узнайте больше на сайте: Philips.com/Xperion-6000
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.