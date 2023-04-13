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Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах
Созданы с учетом ваших потребностей
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Созданы с учетом ваших потребностей
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах
Налобный фонарь
Итого:
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен поворотным на 60° модулем точечного освещения, позволяющим точно направлять свет в нужную зону.
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.
Полная зарядка налобного фонаря Philips Xperion 6000 занимает менее 2,5 часа. Аккумулятор устройства обеспечивает от 2,5 до 4,5 часа работы, что позволяет использовать налобный фонарь без перерыва на протяжении всего дня. Заряжайте фонарь ночью для эффективной работы на следующий день.
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет нескользящий эластичный ремешок-оголовье, который обеспечит комфорт при ношении. Ремешок можно легко отрегулировать.
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 отличается надежностью — он соответствует международному стандарту по защите от механических воздействий (класс защиты IK07) и предназначен для использования даже в самых неблагоприятных условиях.
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Налобный фонарь Philips Xperion 6000 излучает яркий белый свет с панорамным углом луча 220°. Он освещает пространство на 70 метров вперед лучом яркостью 300 лм. Цветовая температура 6000 К не нагружает глаза и повышает комфорт при длительной работе с устройством.
Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Он изготовлен с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищен от попадания в него пыли и брызг воды.
Особенности изделия
Описание продукта
Световые характеристики
Электрические характеристики
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