Режим с датчиком движения

Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.